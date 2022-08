El 76% de usuarios de criptomonedas en el Perú las utiliza como forma de inversión

El 76% de los usuarios de criptomonedas en el Perú utilizan este medio digital de intercambio como forma de inversión, mientras el 48% recurre a ellas como mecanismo de ahorro a futuro. Solo un 33% lo dedican a trading.

Así lo reveló Paulo Parra, Country Manager de Chile y Perú de la exchange Satoshi Tango, quien además remarcó que este universo de usuarios se dedica, principalmente, a los sectores de comercio, salud, educación, tecnología y alimentación.

Durante la presentación del estudio “Las criptomonedas y el perfil del inversionista peruano”, Parra mencionó también que el 76% de los inversores de criptomonedas en el Perú son varones, mientras el 23% son mujeres. Además, el 58% tiene entre 26 y 45 años.

En este punto, destacó que el número de mujeres, aún por debajo de los varones usuarios de cripto, se haya duplicado en el último año, lo cual anticipa un escenario bastante favorable para el mercado peruano de criptodivisas.

No obstante, precisó la necesidad de redoblar esfuerzos en el proceso de fidelización de clientes en un entorno que cada vez es más propicio en la región. Al respecto, indicó que el perfil del trader local sigue los mismos patrones que países como Argentina, Brasil y Chile, aunque con más usuarios “desconfiados” del sistema por un tema de idiosincracia.

“El 81% de quienes no compran cripto dicen que es por falta de conocimiento sobre el ecosistema, mientras que el 35% dice que es por falta de dinero”, remarcó.

El futuro de las criptomonedas en el Perú

Respecto al número de usuarios que actualmente existe en nuestro país, Satoshi Tango explicó que es muy difícil rastrearlos pues responden a una industria muy diferente a la bancaria, donde la principal ventaja es la transacción de activos sin ningún intermediario ni regulación.

“El intercambio solo queda registrado en el blockchain, pero nadie sabe en qué país estaban tanto el comprador como vendedor, o que ambos son la misma persona desde distintos países que mueve fondos”, explicó por su parte Matías Bari, CEO y Fundador de Satoshi Tango.

En este punto, señaló que la adopción en Perú es relativamente menor a otros países, como Argentina y Brasil, pues contamos con una “economía más sólida” que no invita a las personas a buscar nuevas formas de protegerse financieramente. Por ello, consideró probable que el crecimiento de criptomonedas en el Perú sea moderado en lo que resta del año, tomando en cuenta, sobre todo, los ciclos de altibajos que ahora experimenta el sector.

“Perú es un país de la región que tiene, prácticamente, la misma población de la Argentina, pero con una economía más sólida. El potencial es gigantesco. Sin embargo, todavía hay mucho por hacerse en el sector fintech, con billetereas virtuales y todo este mundo que conecta la tecnología con las finanzas. Vemos la diferencia con otros países de la región en términos de funcionalidad y lo que los bancos presentan”, refirió.

Cripomonedas: marco legal en el Perú

De otro lado, Parra recordó que, a finales del año pasado, se presentó en el Perú un proyecto de ley marco para las criptomonedas, que busca regular el funcionamiento de las plataformas y tenedores que contratan los servicios. El pliego trata a las criptodivisas como “activos a efectos del patrimonio personal”.

En opinión del especialista, las diferencias entre la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y el Banco Central de Reserva (BCRP) respecto a la puesta en marcha de este dispositivo empujarían el debate todavía para el 2023.

En este sentido, Bari recordó que la ley peruana no prohíbe las transacciones con criptos, aun cuando no exista un marco normativo que las regule. Es, precisamente, este esquema de regulación el que se vería trabado pues no se define quiénes serían los encargados de la supervisión. Pero, en caso Perú lograra avanzar con el modelo, sería el primero en la región con bancos ofreciendo este tipo de activos, además de obligar a las exchanges a rendir cuentas ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“El BCRP dice que son muy rigorosos por la volatilidad de las criptos, y la SBS que hay un problema de lavado de activos. Entonces, hay una cuestión con la que no se ponen de acuerdo desde el génesis de la norma y por ello la van a tener que rearmar, pues no saldría hasta fin de año”, aseguró.