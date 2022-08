Kurt Burneo: “Si hay más cosas en las que yo no estoy de acuerdo, no tendría sentido que me quede”

El ministro de Economía y Finanzas Kurt Burneo afirmó en un momento de la presentación del Marco Macroeconómico 2023-2026 que si el Ejecutivo presentaba más medidas de reducciones tributarias o similares de las que no estaba de acuerdo, no tendría sentido que permanezca en el cargo; sin embargo, más adelante preciso que “yo no he dicho que estoy a punto de salirme si no me hacen caso”.

“Yo no he dicho que estoy a punto de salirme si no me hacen caso. Sobre la medida de reducción de IGV para hoteles y restaurantes, yo tengo una posición en contra y se le comunicó al presidente [Castillo] y al presidente del Consejo de Ministros, pero insisto que en el reglamento se podría tratar de acercarse a algo que pueda ser menos malo,” explicó Burneo.

Además, el ministro agregó que espera que en adelante este tipo de iniciativas sean evaluadas en el MEF primero para que el Poder Ejecutivo sea consciente de cual es el costo económico que tiene una iniciativa de este corte.

Sobre las exoneraciones o gastos tributarios manifestó que “no considero que sean un buen elemento a la hora de buscar reactivar la economía”. Además agregó que que hay otras herramientas de mayor efectividad y sobre todo medibles.