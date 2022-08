Inversión en infraestructuras de transporte supera los US$ 325 millones en el 2022

Entre enero y julio de este año, las inversiones en infraestructura de transporte alcanzaron los US$ 325 millones 850.000, según reportó la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Ositrán en su reporte mensual.

El mayor dinamismo de las inversiones se reflejó en la infraestructura del Metro con US$ 116 millones 330.000 ejecutados por la línea 2 del Metro de Lima y Callao; seguido del sector carreteras con US$ 100 millones 30.000; el portuario con US$ 82 millones 280.000 y aeropuertos con capitales por US$ 27 millones 200.000.

De esta manera, la inversión acumulada en infraestructura de transporte, realizada a través del mecanismo Asociación Publica Privada (APP) a julio de este año, sumó US$ 10 millones 311.000, lo que representó el 62,01% del total de compromisos de inversión de las concesionarias.

Respecto al nivel de avance, es decir, las inversiones acumuladas versus los compromisos de inversión, la infraestructura vial alcanza el 95%, seguido por los capitales en puertos con 63,4%, vías férreas y líneas 1 y 2 del Metro de Lima con 51,7%; y aeropuertos con 22,5%.

Por sectores

El Ositrán informó que las inversiones valorizadas en julio alcanzaron US$ 37 millones 200.000, sustentadas principalmente por los capitales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la ejecución de US$ 17 millones 390.000.

El segundo sector que lideró las inversiones ejecutadas fue el de carreteras con US$ 15 millones 160.000. Destacaron las carreteras IIRSA Norte (Paita-Yurimaguas), IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro-Inambari) e IIRSA SUR Tramo 5 (Ilo, Matarani-Azángaro) por la ejecución de obras adicionales, accesorias y complementarias.

Puertos se ubicó en el tercer lugar de las inversiones con US$ 3 millones 120.000 en julio, destacando los capitales del Nuevo Terminal de contenedores Muelle Sur del Callao. Por su parte, el monto de inversiones de los ferrocarriles y Metro de Lima ascendió a US$ 1 millón 510.000 impulsado por las obras de la Línea 2.

El dato

El Ositrán supervisa 32 contratos de concesión que incluyen 16 carreteras de alcance nacional, 18 aeropuertos, 8 puertos, 2 vías férreas, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y una hidrovía.