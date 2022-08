Arajet: nueva aerolínea inicia operaciones en Perú con vuelos baratos al Caribe y Centroamérica

La aerolínea de vuelos baratos Arajet empezará a operar en el Perú con la ruta sin escalas Lima-Santo Domingo (República Dominicana) desde el 18 de septiembre. La empresa también ofrece transporte hacia otros destinos del Caribe y Centroamérica. Además, proyecta movilizar cerca de 7 millones de pasajeros en los próximos 5 años.

“A partir de septiembre iniciaremos el camino para convertir al Aeropuerto Internacional Las Américas (República Dominicana) en el nuevo Hub Aéreo del Caribe, que permita conectar el continente al menor costo, servicios de clase mundial y con aviones nuevos y más eficientes del mercado”, indicó el presidente de Arajet, Víctor Pacheco.

En el caso de Perú, la aerolínea tendrá una frecuencia de dos vuelos por semana:

Ruta Frecuencia semanal Días Horario Santo Domingo-Lima 2 Miércoles y domingo Salida: 11.15 a. m.

Llegada: 3.50 p. m. Lima-Santo Domingo 2 Miércoles y domingo Salida: 4.35 p. m.

Llegada: 11.00 p. m.

Esta compañía ofrecerá tres niveles de tarifas, afirmó el vicepresidente de mercadeo de Arajet, Álvaro de Oleo. “Comenzaremos con más de 5.500 asientos con precios que van desde US$ 55 hasta US$ 100 por trayecto; y a US$ 149 ida y vuelta con impuestos incluidos. Luego tendremos promociones temporales y luego precios regulares; y en todos los casos nos aseguraremos de que sea la tarifa más baja del mercado ”, sostuvo el ejecutivo.

Los vuelos directos de Arajet entre Lima y Santo Domingo comenzarán el 18 de septiembre del 2022. Este 8 de agosto inició la venta de pasajes mediante su página web (https://www.arajet.com/es). Por lanzamiento, ofrecieron tarifas promocionales vigentes hasta este miércoles 10 de agosto.

¿Qué rutas cubre la aerolínea Arajet?

Desde el 15 de septiembre, la aerolínea Arajet ofrecerá vuelos baratos entre Santo Domingo y Ciudad de México, Cancún y Monterrey (México). Asimismo, ofrecerán conexión con Barranquilla, Cartagena y Cali (Colombia); Quito y Guayaquil (Ecuador), Ciudad de Guatemala (Guatemala); San Salvador (El Salvador) y Aruba junto con Curazao (Caribe).

Adicionalmente, la compañía espera expandir su oferta hacia destinos en Norteamérica como Toronto y Montreal (Canadá), mientras que están coordinando con autoridades de Estados Unidos para ofrecer vuelos en algunas de sus ciudades más importantes.