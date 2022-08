Kurt Burneo habría aceptado conducir el Ministerio de Economía y Finanzas

Este viernes el presidente Pedro Castillo tomará juramento a su nuevo gabinete ministerial, y según fuentes cercanas a Palacio de Gobierno, Kurt Burneo habría aceptado tomar las riendas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Vale enfatizar que a tempranas horas de esta jornada, el economista y extitular del Produce se reunió con el mandatario, de acuerdo al portal de Transparencia.

Hace algunas semanas Burneo reconoció que Pedro Castillo le ofreció en dos oportunidades integrar su Consejo de Ministros, aunque no detalló la cartera para la cual se lo requería.

“Hubo dos intentos para que yo me incorporara como ministro de Estado. Desafortunadamente las cosas no habían cambiado mucho respecto a la manera de cómo se estaba gestionando el Estado, decidí dar un paso al costado y no aceptar la invitación”, mencionó a Canal N.