Petróleo WTI se mantiene por encima de los US$ 110 por barril las primeras horas de este martes

Con información de EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una subida del 1,91%, hasta los US$ 110,06 el barril, aumento que se da cuando sube la demanda de combustible con la época estival y cuando los suministros siguen siendo escasos debido a las sanciones al petróleo ruso después de su invasión de Ucrania.

A las 13.00 GMT (08.00 a.m. hora peruana), los contratos futuros del WTI para entrega en agosto sumaban US$ 2,07 con respecto al cierre de la sesión anterior. Así, el oro negro estadounidense volvió a pasar hoy la barra de los US$ 110.

“De cara al futuro, la tendencia alcista a largo plazo del petróleo sigue intacta, con un soporte de precios crítico que se sitúa entre US$ 99,50 y US$ 102,50”, aseguró el presidente del grupo Sevens Report, Tom Essaye, en una nota.

La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia siguen siendo “la influencia dominante en la energía”, según Essaye. No obstante, los inversionistas temen que las alzas en las tasas de interés de los principales bancos centrales puedan desacelerar la economía mundial y reducir la demanda de energía.

La FED elevó el pasado miércoles el tipo de interés en 0,75 y se sitúa en una horquilla de entre el 1,5% y el 1,75% tras la tercera subida desde marzo, con la que el banco central intenta controlar la inflación desbocada, sobre todo debido al fuerte encarecimiento de la energía