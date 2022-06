Tacna: exalcalde Luis Torres hará campaña, pese a detención domiciliaria

El exalcalde de la provincia de Tacna, Luis Torres Robledo, presentó su solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones, para su inscripción como candidato al gobierno regional de Tacna este año. Torres, por ahora, no participa de eventos de campaña, porque cumple una orden de detención domiciliario desde diciembre del 2021.

La disposición judicial tiene como fin para garantizar su permanencia en Tacna, mientras es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción por presunto cohecho activo genérico en el caso denominado “Los limpios de Tacna”.

En noviembre del 2018, Torres fue detenido junto a los exregidores y exfuncionarios de la municipalidad, entidad a la que renunció para postular a la Región. La Fiscalía tiene la tesis de que ellos, liderados por Torres, vendieron terrenos de la comuna de forma irregular, además de direccionar obras.

Ese mismo año, la Corte de Tacna ordenó su prisión preventiva por 18 meses , pero tras un mes de detención, Torres logró anular esa resolución y fue puesto en libertad. La abogada de Torres, Marcela Urteaga, informó que su defendido cumple detención domiciliaria desde diciembre de 2021.

La medida en primera instancia tenía un plazo de 16 meses , sin embargo en abril la Sala Penal determinó que sería 18 meses, los cuales concluyen en setiembre del 2023. Torres interpuso un recurso de casación a la orden judicial, la cual atenderá la Corte Suprema.

Urteaga destacó que no existe una limitación para que Torres participe de las elecciones , salvo que no puede salir de su vivienda. Anunció que solicitará un permiso excepcional para que su defendido pueda participar de su campaña y no esté en desventaja frente a otros candidatos.

Esa licencia será única, pero tendrá un cronograma con los eventos específicos a los que asistiría Torres . Su abogada está a la espera que el Jurado Nacional acepte e inscriba la candidatura de Torres, para luego presentar la solicitud del permiso ante las autoridades judiciales.

Por ahora, la campaña de Torres se mueve más por redes sociales. En facebook de Fuerza Tacna, movimiento del que es fundador, se publican con regularidad eventos o textos referidos a sus obras de sus tres gestiones como alcalde provincial de Tacna.

Además, su candidata a vicegobernadora, Liliana Velazco , acude a inauguraciones de bases, campeonatos deportivos y otros. Torres, durante todas las audiencias realizadas por el caso, ha alegado inocencia respecto a las imputaciones de la Fiscalía.

Otro proceso en marcha

En marzo de este año la Segunda Fiscalía Superior Penal dispuso desestimar el archivo de la investigación preliminar contra Torres, y formalizó la investigación preparatoria por presunto delito de colusión agravada, por la subasta pública de un predio a favor de la Asociación de Parque Industrial de Viñani en el 2017.