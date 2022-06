Arequipa: US$ 14 millones generaría pequeña y minería artesanal cada día

Las ganancias en el sector minero informal son cuantiosas en Arequipa. “Por eso se matan entre ellos”, opinó el consejero Elmer Pinto en relación a la masacre de 14 mineros en Atico (Caravelí) por el conflicto entre do asociaciones de mineros artesanales por explotar oro en una concesión que pertenece a un tercero. Pinto señaló que en un día la pequeña minería y la artesanal podrían producir hasta 4 218 toneladas métricas de mineral al día, con una ley promedio de 1.98. Esta cantidad es que genera el sector informal en provincias y lo que reciben las principales plantas acopiadoras en la región. Luego de los proceso, en las plantas se recuperarían 7520 onzas que llegarían a valer más de US$ 14.1 millones. Cada onza de oro está costando US$ 1880.

El millonario monto que mueve este sector no coincide con el nivel de fiscalización que realiza la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). El coordinador de Planeamiento Estratégico de la GREM, Charles Gamarra, confesó que solo pueden llegar a hacer fiscalizaciones a 10 o 20 empresas por año, debido a que tienen muy escaso personal. Esto cuando suman 300 empresas formalizadas y 17 mil mineros en ese camino. “Ni el 10% fiscalizamos por la falta de presupuesto”, señaló Gamarra.

En una sesión de urgencia, los integrantes del Consejo Regional de Arequipa (CRA) declararon en emergencia a la GREM a nivel administrativo y presupuestal. El objetivo de la medida es que la gerencia obtenga más recursos para que tengan mayor presencia en las zonas de explotación, principalmente de provincias. En el 2022 se dispuso como presupuesto solo S/ 350 mil. Gamarra señaló que esperan que les otorguen S/ 1.5 millones para el alquiler o compra de camionetas y la contratación de personal. Explicó que soplo cuentan con 14 servidores administrativos y solo 3 fiscalizadores. Durante el debate del CRA se cuestionó que una semana antes de la tragedia, la Oficina Regional de Planeamiento y Presupuesto (Informe N°164-2022) haya negado los S/ 1.5 millones para destinarla a la fiscalización minera.

“Es una zona liberada, en que no dejan que intervenga la Policía”, indicó el consejero regional Harberth Zúñiga.

El presidente del CRA, José Luis Hancco, sostuvo que por la masacre también existe responsabilidad de parte del Ministerio de Energía y Minas , ya que le compete fiscalizar a la empresa minera Intigold Mining S.A. “Esta empresa tiene muchas deudas con el Estado”, sostuvo.

Formalización paralizada

En la región hay 17 mil mineros inscritos en el proceso de formalización. Charles Gamarra del GREM, explicó que si nuevamente se apertura el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), la cantidad se elevaría a 80 mil mineros. Francesca Choquepuma Rosado, jefa de Formalización del GREM, indicó que hay trabas para la aprobación del instrumento de gestión ambiental de acción inmediata IGAFOM, que es uno de los requisitos para la formalización. Señaló que la Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA) está demorando 1 año para responder.