Comex: Gobierno debe liderar una lucha frontal contra la subvaluación de prendas importadas

La subvaluación y el contrabando afectan a la industria nacional porque distorsionan los precios del mercado, reducen la competencia e incentivan la informalidad desde hace muchos años. Además, reducen los ingresos aduaneros que recibe el país, asegura Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú.

De esta manera, el ejecutivo explica que una de las medidas a corto plazo que el Gobierno debería considera es la lucha frontal contra la subvaluación.

“La Sunat tiene un listado de potenciales subvaluadores, pero si no se tiene el apoyo del Ministerio del Interior y el Mincetur, no se puede hacer nada. Los tienen mapeados, pero no los pueden capturar. Por eso, consideramos que esta puede ser una medida inmediata que se puede tomar ante el descontento que se tiene en la producción local”, explicó Zacnich.

Por ejemplo, el promedio de precios de importaciones de suéteres provenientes de China es mayor casi en 50% para empresas que para las personas naturales y lo mismo sucede con otro tipo de prendas, lo que es un indicio de por qué existe la subvaluación, sostuvo el gerente.

Como se recuerda, a mediados de mayo, el Gobierno dispuso no aplicar las salvaguardas provisionales a las confecciones importadas, que es un pedido de la industria local para competir en mejores condiciones con las prendas que se importan sobre todo desde el mercado asiático.

La decisión final de aplicar esta medida urgente está sujeta al informe final que debe emitir el Indecopi en las próximas semanas.

Por su parte, el ejecutivo explicó que la aplicación de una medida de salvaguardia provisional incrementará el costo de importación de prendas de vestir hasta en un 20%, perjudicando seriamente la economía familiar, ya que dicho aumento se trasladaría al precio de la ropa para el consumidor final.