Chavimochic: se retrasa firma de adenda para destrabe de obras de Palo Redondo

Durante la audiencia pública de rendición de cuentas del Gobierno Regional de La Libertad, realizada en Chepén, el gobernador Manuel Llempén Coronel dio a conocer que el pasado lunes 23 de mayo fue convocado a Lima para la firma de la adenda para el destrabe de las obras de la Tercera Etapa de Chavimochic, pero la salida del ministro de Desarrollo Agrario y Riego cambió todo en referencia a las gestiones que se estaban realizando.

“ Nos íbamos a reunir con el ministro de Agricultura, Óscar Zea, el lunes pasado. Me había llamado, fui a Lima con la mayor alegría porque me dijo: ‘vamos a aprobar la adenda definitiva para el destrabe del proyecto’. Llegué el domingo y por la noche, viendo los noticieros de televisión, me enteré que estaban cambiando al titular de esta cartera ”, indicó a la prensa la autoridad regional.

La aprobación de la adenda, en la que se estaba trabajando desde hace un mes entre las partes interesadas, iba a permitir el reinicio de los trabajos de la III etapa del proyecto y concluir la parte que falta de la construcción de la presa Palo Redondo, que es de aproximadamente un 30%, obras que permanecen paralizadas desde diciembre del 2016.

“Estos cambios continuos generan contratiempos, incertidumbre e informalidad, están deteniendo las inversiones y le hacen mucho daño al país, trae abajo todo lo que se había avanzado, generando en todos los actores una desazón” puntualizó Llempén Coronel.

Sin ruidos

El abogado Carlos Monteza, experto en infraestructura, agua y agricultura, señaló a La República que las negociaciones del concedente (el Estado) y la concesionaria, para lograr el destrabe de las obras de Chavimochic, fueron oportunas, pero ahora necesitan una estabilidad de todas las partes. Además, por los tiempos establecidos en la adenda, se tiene que tener claro los objetivos. Esto, para culminar la presa Palo Redondo o salvar toda la III Etapa de este megaproyecto.

“Si todo está encaminado, estamos bien porque será en beneficio del país. Todos ganamos con la puesta en marcha de este megaproyecto, lo que menos se necesita es tener un ruido político, que puede terminar perjudicando los acuerdos que se vayan tomando, enfrentamientos en el Ejecutivo y Legislativo podrían perjudicar. (Además, podría afectar) un cambio de gabinete o la salida del titular de Agricultura. Todo esto es muy sensible y repercute en las negociaciones”, indicó hace unas semanas.