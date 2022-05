Afiliados piden que pérdidas se compartan con las AFP

“Tengo 28 años de aporte en las AFP, según mi estado de cuenta mis pérdidas acumuladas suman S/ 10.000, de los cuales S/ 7.000 se perdieron solo en la primera quincena de mayo”, manifiesta Alonso Cárdenas, un docente universitario afiliado del fondo 2 de AFP Integra, preocupado porque sus ahorros previsionales se han visto reducidos en poco tiempo.

Este caso se replica en miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que han reportado fuertes pérdidas en sus ahorros; los más impactados son los del fondo 1, el cual alberga a los afiliados más próximos a jubilarse y que es considerado el “más conservador y menos riesgoso”, pero que llevan cinco meses consecutivos con rentabilidad negativa.

“Yo estaba en el fondo 3, pero conversando con un asesor de AFP Habitat me recomendó que por mi edad me pasé al fondo 1 porque supuestamente era de menor riesgo, pero me doy con la sorpresa de que es el que más ha perdido ahora”, relató Vicente Saldarriaga, otro afiliado afectado.

El usuario detalla que entre diciembre y abril perdió S/ 8.500; sin embargo, mayor fue su sorpresa al verificar que solo en la primera quincena de mayo perdió S/ 11.500 adicionales; acumulando S/ 20.000 de pérdidas en lo que va del año.

Similar situación es la de Ángel Maldonado, que viene aportando cerca de 14 años en AFP Integra y ha perdido en lo que va el 2022 cerca de S/ 2.000 en el fondo 3. Además, cuenta que no es la primera vez que sucede ello, ya que en el 2020 llegó a perder S/ 15.000. Esta experiencia lo ha llevado a desconfiar -aún más- de las AFP y sobre cómo administran los fondos de los afiliados.

Reforma previsional

El malestar de los afiliados trajo consigo que el Gobierno anuncie la conformación de un equipo técnico para una reforma del sistema de pensiones. Esta iniciativa se estaría aprobando este miércoles en Consejo de Ministros.

Sin embargo, la mayor crítica de los afiliados es que sean ellos los únicos que sufran pérdidas, mientras que las AFP no asumen ningún riesgo.

Alonso Cárdenas, también docente de Políticas Públicas de la PUCP, indica que se debe cambiar de raíz el sistema de pensiones en el país, siendo una opción el modelo previsional noruego, el cual consiste en que las ganancias de las empresas públicas obtenidas por la explotación de recursos naturales se canalicen en un fondo para dar una pensión a todos los ciudadanos, sin excepción.

“Solamente pierde el afiliado. Las AFP son un robo porque te obligan a un sistema de ahorro que usan para financiar a las propias empresas de la AFP, y además te cobran una comisión por administrar, eso no sucede en ningún lugar, y si hay pérdidas como ahora esas son solamente del afiliado”, señaló.

En esa línea, Saldarriaga expresó que ha “dejado de confiar en las AFP” y pide que las pérdidas sean compartidas.

Por su parte, Maldonado indica que debe haber cambios y que no todo el riesgo sea del afiliado. Además, cuestiona que recién las AFP se hayan dado cuenta del nivel de las pensiones.

Retiro ante desconfianza de las AFP

Los afiliados coinciden en que retirarán sus fondos y una razón es el temor de que sus ahorros previsionales se sigan reduciendo.

“He retirado todo lo que he podido antes y ahora también retiraré”, comenta Saldarriaga, quien precisa que ese dinero irá a una opción financiera que le haga crecer sus fondos y no perder como una AFP.

En tanto, Maldonado utilizará parte de sus fondos para amortizar su crédito hipotecario.

Reacciones

Alonso Cárdenas, afiliado AFP Integra

“Si hay pérdidas, esas son solamente del afiliado, las AFP nunca pierden porque siempre cobran comisión gane o pierda plata, debería reformularse”.

Ángel Maldonado, afiliado AFP Integra

“Tantos años han trabajado supuestamente expertos en las AFP y recién se dan cuenta de lo que quedaba para pensiones. Eso me genera desconfianza”.