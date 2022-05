Cencosud llega al mercado de EE. UU. con la compra del 67% de The Fresh Market

Cencosud sumó un nuevo país a su portafolio, tras la compra de un 67% de las acciones de la cadena estadounidense de supermercados The Fresh Market, en una operación que costó US$ 676 millones.

La transacción contó con la asesoría del banco JP Morgan y marca el arribo de Cencosud a Estados Unidos. La operación fue notificada al regulador chileno de valores, la Bolsa Comercial de Santiago (BCS).

“El acuerdo además establece la posibilidad de que mediante mecanismos legales que son práctica en los Estados Unidos, luego de cierto plazo, Cencosud Internacional pueda alcanzar una participación del 100%”, dijo la firma chilena en un comunicado.

PUEDES VER: Scotiabank anuncia la venta de CrediScotia Financiera a Grupo Unicomer

En tanto, Matias Videla, CEO del grupo chileno, explicó que el acuerdo se debería cerrar en un plazo de casi 45 días, debido a que tiene que pasar por autorizaciones locales. Asimismo, comentó que The Fresh Market tiene una deuda de cercana a los US$ 860 millones, pero con la reciente adquisición de acciones esta debe bajar a menos de US$ 600 millones.

Con esta transacción, Cencosud amplía su diversificación geográfica con aproximadamente el 12% de los ingresos proforma provenientes de Estados Unidos, un mercado tradicionalmente defensivo con una moneda estable.

The Fresh Market es un supermercado de especialidades premium que ofrece una variedad de productos frescos de alta calidad y una oferta de comidas preparadas en sus 160 tiendas, en 22 estados, principalmente Florida, con un tamaño promedio de tienda de aproximadamente 1.950 metros cuadrados. En 2021 reportó ingresos por US$ 1.933 millones y un Ebitda ajustado de 196 millones.