CTS 2022: ¿cómo calcular el dinero que me corresponde?

El pasado viernes 22 de abril, la legisladora de Podemos Perú Digna Calle presentó un proyecto de ley enfocado en el retiro del 100% de los fondos por concepto de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). Esta medida permitiría, además, que los trabajadores puedan obtener el monto hasta el 31 de diciembre de 2023.

“Con la disponibilidad de dichos recursos, los trabajadores podrán adquirir los productos de la canasta básica, así como asumir los gastos por concepto de salud, educación y otros, que repercutirán en su calidad de vida”, señala la iniciativa N.º 1830/2021.

¿Qué es y cómo se calcula la CTS 2022?

La Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) es un beneficio de todos aquellos que se encuentran en planilla y que trabajan como mínimo cuatro horas diarias. Para calcular el monto equivalente de cada trabajador, es importante considerar la remuneración computable (RC), es decir, el pago básico por el tiempo de servicios prestados. También participan en el cálculo elementos como la asignación familiar (de ser el caso), el total de horas extras en el último semestre y la gratificación percibida.

La operación matemática sería la siguiente: [remuneración + asignación familiar + (gratificación * 1/6)]/2. El resultado de ello es lo que la empresa depositará como CTS.

Asimismo, los elementos que no se toman en cuenta para la suma son, por ejemplo, las utilidades, las bonificaciones por estudios, el costo de alimentación del trabajador, los viáticos o transporte por viaje de trabajo y cualquier asignación que no sea recurrente.

CTS 2022: ¿qué otros aspectos debo tener en cuenta?

Remuneración fija

[remuneración + asignación familiar + (gratificación * 1/6)]/2

Remuneración variable

[remuneración + asignación familiar + (gratificación * 1/6) + promedio comisiones + promedio horas extra]/2

Tiempo de servicios

Si trabajaste menos de seis meses, el cálculo se realizará de forma proporcional a ese periodo. Por ejemplo, si has laborado solo cuatro meses, la RC se multiplicaría por cuatro y se dividiría igual entre 12. En cambio, si has trabajado menos de un mes, no recibirías CTS, pero los días trabajados se sumarán al monto del siguiente intervalo.