ADEX: exportación de café creció más de 460% en el primer bimestre del 2022

Las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) sumaron US$ 1.736 millones 438.000 en el primer bimestre de este año, lo que representó un incremento del 30% en comparación al mismo periodo del 2021. Así, el mercado líder fue EE. UU., reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo con Susana Yturry Farge, gerenta de Agroexportaciones del gremio empresarial de ADEX, “la suscripción de acuerdos comerciales fue fundamental para la evolución de esos despachos, en particular para los de valor agregado, así como el trabajo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), a fin de levantar las barreras sanitarias y fitosanitarias”.

El café fue el principal producto exportado

A febrero del 2022, los envíos tradicionales alcanzaron los US$ 258 millones 930.000 y concentraron el 14,9% del total de las agroexportaciones nacionales. El café representó el 95,9% de los despachos, con US$ 248 millones 555.000 y un crecimiento de 460,6%.

El principal mercado fue EE. UU., con US$ 60 millones 017.000, una participación del 23,1% y un incremento de 495.6%–, detrás se sitúo Alemania (US$ 55 millones 063 mil) con una concentración de 21,2% y un aumento de sus pedidos de 511,6%. Completaron el ‘top ten’ Bélgica, Colombia, Suecia, Francia, Italia, Canadá, Reino Unido y Corea del Sur.

Envíos agrarios no tradicionales

Los despachos agrarios no tradicionales sumaron US$ 1.477 millones 507.000 y lograron una participación de 85% del total y un alza de 15,4%. Su producto líder fue la uva, con US$ 576 millones 960.000 (representación de 39% y un alza de 19,7%). Así, completaron el ‘top five’ los mangos frescos o secos, blueberries, mango sin cocer o cocido en agua o vapor, y espárragos.

Fueron 108 los destinos. EE. UU. (US$ 570 millones 868.000) ocupó el puesto n° 1, con el 38,6% de concentración y un incremento de 19,5%. Le siguió Países Bajos (US$ 194 millones 071.000), Hong Kong, España y China. Dentro de los 10 primeros estuvieron México, Ecuador, Canadá, Chile y Corea del Sur.