Asociación Peruana de Avicultura: precios del pollo y del huevo no bajarían con exoneración del IGV

La Asociación Peruana de Avicultura (APA) ha advertido que el Proyecto de Ley 1629-2022-CR planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas —que busca exonerar del IGV a la carne, el pollo, el azúcar, los huevos, los fideos y el pan, y que sería votado hoy en el Pleno del Congreso— no reduciría los precios de los productos de la canasta básica a largo plazo y que, incluso, podría aumentar su costo.

En el comunicado que emitió el gremio indicó que la nueva propuesta planteada por el Ejecutivo —la anterior autógrafa fue elaborada por el Congreso y generó críticas al incluir alimentos que no eran de primera necesidad— no toma en cuenta la devolución del IGV para los insumos y servicios usados en la producción. Esto aumentaría el costo y podría generar, al contrario de lo que se busca, un aumento en el precio de los productos básicos.

“En el caso de la norma propuesta este efecto adverso se dará debido a que el texto no contempla la devolución del IGV que se paga en los insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios usados en su producción, por lo que este monto se convertirá en costo y afectará el precio final de estos alimentos, causando el efecto contrario al que se busca ”, se puede leer en la misiva.

Asimismo, indica que no se está tomando en cuenta el crédito fiscal de los otros insumos. “La norma que se está evaluando actualmente en el Congreso de la República, por propuesta del Ejecutivo, solo considera como crédito fiscal a los principales insumos, lo que hará que los otros insumos y servicios, que pueden alcanzar el 40% del valor, vayan al costo”, recalca APA.

En esa línea, el presidente de APA, Julio Favre, lamentó que el Ejecutivo y el Congreso no hayan convocado al gremio para poder dialogar sobre esta nueva medida que busca reducir los costos de la canasta básica y que podría no alcanzar su objetivo al no considerar, por ejemplo, al pollo vivo, que es el que se consume mayoritariamente en el país, según indican.