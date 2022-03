Aforos al 100%: establecimientos no cumplen con protocolos

Ayer fue el primer día en el que los establecimientos empezaron a operar con aforo al 100%. La disposición del Gobierno generará un movimiento económico de consumo y turismo interno por más de US$ 300 millones, según cálculos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Sin embargo, estos espacios deben exigir el uso de mascarillas, una KN95 o doble mascarilla si se usa las quirúrgicas de tres pliegues, además del carné de vacunación contra el Covid-19 que acredite las dosis completas en los mayores de 18 años.

La República recorrió dos centros comerciales de Lima metropolitana para verificar si se están cumpliendo estas medidas.

Ya no hay distancia

Al ingreso del C. C. Rambla de Brasil, de Breña, el personal de seguridad solicita el carné de vacunación a todas las personas, pero no el DNI. Por lo tanto, no se verifica que las personas mayores de 40 años cuenten con la dosis de refuerzo como está dispuesto por las autoridades.

En el patio de comidas a la 1:40 p. m., observamos un 70% de mesas ocupadas por grupos de entre dos y tres personas. En cuanto a la distribución de las mesas, muchas no tenían ni un metro de distancia entre ellas. En la salida del centro comercial conversamos con algunas personas que comentaron que están a favor de que el aforo sea al 100% porque esta restricción no se cumplía: “Creo que sí está bien porque al final muchos establecimientos no respetan el aforo, eso se ha visto en fiestas, por ejemplo, todos los lugares repletos. En las filas que se forman veo que hay más orden, pero la distancia social de un metro y medio prácticamente no existe”, señaló un usuario.

La pantomima del carné

Con un papel en blanco o el carné de vacunación de otra persona se podría ingresar al Mega Plaza. En la única vía de acceso, el personal de seguridad exige el documento, pero no verifica la información.

“Se puede ingresar mostrando cualquier cosa “, dice una mujer.

Son un poco más de las 2:00 p. m. del primer día sin límites de aforo en los establecimientos. Decenas de personas ingresan al centro comercial ubicado en Independencia, incluso, con una sola mascarilla simple, contraviniendo lo que dice la normativa publicada el domingo. Nadie supervisa.

En los pasillos hay gente con el cubre boca bajo la nariz o en la barbilla. Algunos caminan con desparpajo frente a los hombres de seguridad, quienes los miran de reojo, en silencio.

Adentro, en la mayoría de tiendas, la situación es la misma. En el supermercado exigen el carné de vacunación y tampoco verifican. Entre los anaqueles algunos clientes circulan con la mascarilla mal colocada y no hay personal que les exija usarlas correctamente.

En tanto, en los locales que venden ropa son más estrictos, exigen el carné de vacunación y el DNI. Comparan los datos y recién dejan ingresar al cliente.

En el patio de comidas las mesas mantienen la distancia, pero en las colas para realizar los pedidos, los clientes se juntan, no obedecen las marcas colocadas en el suelo. Un alta voz que repite cada cierto tiempo que la distancia mínima es de dos metros es la única que les recuerda que deben mantenerse separados, que aún hay covid.

Medida para reactivar la economía

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, destacó que la emisión del decreto supremo n.º 016-2022-PCM es un gran paso para la reactivación económica del país, al ampliar al 100% los aforos en todas las actividades, tanto en locales cerrados como abiertos.

“Con la norma, que entra en vigencia hoy, se amplían al 100% los aforos en todas las actividades en el país. Un importante anuncio que permitirá reactivar la economía y facturación del sector comercio, turismo, espectáculos, restaurantes, oferta de entretenimiento, entre otros”, dijo ayer el ministro.

Asimismo, destacó que con la medida se incrementaría en 30% los vuelos nacionales, alcanzando cifras del 2019, antes de la pandemia.

Viajes

Requisito. Los menores de 12 años solo requieren no presentar síntomas de Covid-19 para viajar.

Opciones. Quienes llegan a Perú deben presentar su carné de vacunación o una prueba molecular negativa.