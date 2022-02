Infocorp: ¿qué es una ‘deuda fantasma’ y cómo saber si tengo una?

Las ‘deudas fantasmas’ son aquellas que no recuerdas o no sabías que tenías, comúnmente de un monto menor a S/ 200 soles. Estas, según Infocorp, pueden estar en bancos, pero sobre todo se caracterizan por estar más en entidades no financieras, como los operadores telefónicos, tiendas retail, colegios, empresas de belleza, entre otros.

De acuerdo con Javier Mori, director legal Infocorp de Equifax, las deudas fantasmas pueden tener un impacto negativo en el historial crediticio de las personas, por lo que recomendó llevar un control minucioso de los gastos para evitar así sorpresas al momento de solicitar un crédito.

A través del reporte Infocorp podrás tener una visión detallada de a quiénes les debes y los montos de endeudamiento, incluyendo los que han caído en morosidad.

Si deseas descubrir qué tan probable es que tengas una ‘deuda fantasma’, responde las siguientes preguntas:

¿Llevas el control de tus gastos? Haz un cronograma de pagos de tal forma que no olvides cancelar alguna de tus obligaciones. Puedes contabilizar tus gastos en un cuaderno, crear una tabla de Excel o utilizar una aplicación para controlar tus finanzas. Revisa todas tus deudas en el reporte de crédito de Infocorp

¿Verificas tus deudas al término de un servicio? Por ejemplo, si cambiaste recientemente de compañía de celular, revisa si tienes algún saldo por pagar. Comunícate con tu operador y asegúrate de no dejar deudas pendientes. Este caso de ‘deuda fantasma’ es de los más comunes.

¿Conoces los términos y condiciones de tus servicios? Revisa si tu tarjeta de crédito o servicios contratados incluyen membresía. De ser así, confirma que no hay ningún monto pendiente de pago. Toma en cuenta que también hay ocasiones en las que puedes exonerar la membresía, llama a tu banco y consulta.

¿Has comprado o vendido algún bien? Si vendes tu automóvil, gestiona el trámite de cambio de titularidad, de lo contrario, es probable que recibas multas ocasionadas por el nuevo dueño. Esto puede perjudicar tu score crediticio.

¿Respondiste que no a alguna pregunta? Entonces podrías tener una 'deuda fantasma'. Es recomendable que consultes tu reporte Infocorp para conocer el estado de tus deudas. Puedes verlo aquí.

Recuerda consultar tu reporte de deudas Infocorp todos los meses, así tendrás un indicador para mejorar tu historial crediticio, gestionar adecuadamente tus deudas y acceder a mejores beneficios financieros.