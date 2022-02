Más de 600 embarcaciones chinas pescarían calamar gigante en aguas peruanas y ecuatorianas

Un total de 631 embarcaciones chinas se encontrarían pescado irregularmente calamar gigante en el Pacífico Sur, perjudicando a Perú, Ecuador y Chile, denunció Alfonso Miranda Eyzaguirre, presidente del Comité para el manejo sustentable del calamar gigante (Calamasur).

De acuerdo con el representante pesquero, se ha detectado un crecimiento desordenado de las flotas asiáticas de aguas distantes y se ha identificado comportamientos sistemáticos de pesca ilegal en aguas peruanas y ecuatorianas.

Miranda Eyzaguirre hizo la denuncia durante la X Reunión de la Comisión de la Organización Regional de Manejo Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), que se realizó recientemente a fin de discutir y aprobar mejoras a las medidas de manejo y conservación relacionadas con el calamar gigante.

Durante el evento, también criticó la falta de adopción de las medidas de conservación necesarias para la utilización sostenible del calamar gigante. “El principio precautorio, aquel principio básico de manejo pesquero que dice que la ausencia de información no es una excusa para dejar de tomar decisiones urgentes, fue dejado de lado otro año más”, comentó.

En consecuencia, el titular de Calamasur advirtió que la pesquería del calamar gigante enfrenta un peligro claro y presente de crecimiento continuo e incontrolado del esfuerzo de pesca, sin un aumento correlativo en la captura y los desembarques.

“Su sostenibilidad puede verse comprometida sin posibilidad de reparación si esta situación no se aborda. Además, la ausencia de medidas de conservación que estén actualmente en vigencia pone a esta pesquería en riesgo de ser etiquetada como una actividad ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)”, mencionó.