Proinversión inicia el 2022 con una cartera de inversiones por más de US$ 8.500 millones

Rafael Ugaz, director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), informó que la agencia mantiene a la fecha una cartera de inversiones por más de US$ 8.500 millones, comprendidos en 46 proyectos de Asociación Público Privada (APP) y Proyectos en Activos.

Durante su presentación ante el Congreso, Ugaz indicó que los sectores que más proyectos cobijan son Transportes y Comunicaciones (US$ 3.682 millones), Vivienda y Construcción (US$ 1.330 millones), Energía y Minas (US$ 1.151 millones), y Producción (US$ 750 millones).

Así, se tienen en agenda importantes proyectos de interconexión como el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el Anillo Vial Periférico y el Tramo IV de la Carretera Longitudinal de la Sierra. También las plantas de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado, Huancayo, Chincha, Cajamarca y Cusco, entre otros, y el SIT-Gas, además del Parque Industrial de Ancón.

También destacan los sectores de Educación (US$ 641 millones), Salud (US$ 421 millones), y Turismo (US$ 274 millones). Además, EsSalud concentra un acartera de proyectos por US$ 280.

En este sentido, explicó que Proinversión maneja una cartera optimizada de 21 proyectos por más de US$ 2.000 millones en maduración, así como 23 proyectos por más de US$ 6.400 millones ya maduros.

Proinversión cumple 20 años

De otro lado, Ugaz Vallenas remitió que en los últimos 20 años, desde su creación, Proinversión ha desarrollado más de 94 proyectos bajo APP, que han permitido adjudicar más de US$ 34.000 millones en inversión privada.

“Esto ha permitido canalizar inversiones tanto en transportes, como en comunicaciones, energía, proyectos de irrigación, hidrocarburos y salud. Hay una experiencia muy interesante, con proyectos con muy buen desempleo y otros que han sido afectos al cambio normativo”, afianzó.

Destacó, en este punto, el desarrollo portuario del país (que permitió sextuplicar las exportaciones) y el incremento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, que pasaron en la última decada de 15% al 100% de Lima y Callao, solo a través de APP. Finalmente, destaco el caso del sector eléctrico, donde se invirtieron más de US$ 3.500 millones sin requerir recursos del Estado, al punto que hoy se cuenta con 30.000 kilómetros de líneas de transmisión.

“Hemos logrado cerrar, de alguna manera, esta brecha de infraestructura en agua y saneamiento para Lima y Callao. Ahora hay que reducir las brechas en otras partes del Perú”, refirió.