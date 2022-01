Minem: Daniel Salaverry no podrá ejercer funciones en Perupetro hasta informe de Contraloría

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Eduardo González Toro, señaló que Daniel Salaverry no podrá ejercer funciones como presidente de Perupetro hasta que la Contraloría General de la República emita su informe respecto al cumplimiento de los requisitos legales para asumir el cargo.

“El señor Daniel Salaverry no puede hacer uso de sus facultades porque todavía no ha sido designado por la junta de accionistas, entonces, lo que le hemos indicado es que la designación va a ser posterior al resultado que dé Contraloría, o sea el informe de Contraloría va a decidir las cosas”, dijo el titular del Minem a la Comisión de Energía.

De acuerdo al titular del Minem, el nombramiento de Salaverry Villa al mando de Perupetro se hizo bajo las normativas legales vigentes, sin embargo, será Contraloría la que decidirá ello. Se espera que el informe se emita la próxima semana.

“Actualmente el señor [Salaverry] solo tiene la resolución pero no la designación, por eso ha quedado todo en stand by, y él no puede ejercer sus funciones mientras no se resuelva lo de Contraloría”, afirmó el funcionario.