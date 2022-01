Importaciones crecieron 19,9% respecto a niveles prepandemia

Durante el periodo de enero a diciembre del 2021, las importaciones alcanzaron poco más de US$ 50.843 millones 400.000, con lo cual se registró un crecimiento de 19,9% en comparación al 2019, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

“Este monto superó el obtenido en el 2020 (US$ 36.100 millones) y el del 2019 (US$ 42.400 millones), y también los históricos más altos como el del 2013 (US$ 43.300 millones) y el del 2018 (US$ 43.200 millones)”, indicó el jefe de Estudios Económicos del CIEN-ADEX, Carlos Adriano Pérez.

Esta es una cifra récord en 20 años. Asimismo, Adriano Pérez detalló que el comportamiento positivo se basó en los mayores volúmenes ante la recuperación de la economía, mejores precios del petróleo, insumos y principales alimentos, así como el incremento del dólar en un 11%.

Además, por sectores, las importaciones metalmecánicas tuvieron un US$ 17.267 millones, con un alza de 37,4%. Resaltaron los celulares con una evolución de 52,4% y los remolcadores por su dinamismo (129,7%).

Los químicos alcanzaron importaciones por US$ 9.907 millones 500.000, con una variación de 34,8%. Su partida líder fue medicamentos; el agro, con US$ 6.379 millones 200.000 (28,7%); hidrocarburos, con US$ 6.308 millones 800.000 (97,7%); y la siderometalurgia (70,6%).

Además, sobresalieron textil (3,8%), minería no metálica (73,1%), prendas de vestir (12,5%), maderas (52,5%) y varios (26%). La minería fue el único rubro que cerró en rojo (-15,6%).

Las importaciones procedieron de Asia en un 42,2% del total. Destacó China con una participación del 28,5%. Le siguió América del Norte, con el 24,1% de concentración; América Latina, con el 20,9% —logró el mayor crecimiento (46,8%)—; Europa, con el 11,5%; África, con el 0,8%; y Oceanía, con el 0,4%.

Característica de uso

Las materias primas y productos intermedios representaron el 49% de las importaciones. Además, las características de uso industrial fueron las más relevantes con una variación del 44,6% respecto del 2020. Además, sobresalieron los químicos farmacéuticos con una participación del 12%. EE. UU. ocupó el primer lugar como proveedor.

Asimismo, le siguieron los bienes de capital y materiales de construcción (29,4% del total), en especial la maquinaria industrial. Los bienes de consumo (21,6% del total) fueron liderados por los de consumo no duraderos (alimentos).