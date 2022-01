¿Cómo aprovechar la baja del precio del dólar?

El dólar ha presentado un notable retroceso con respecto al sol peruano desde el último 6 de enero, pues ha llegado a niveles de hace siete meses. Si bien el billete verde ya no se ubicaba en el umbral de los S/ 4,00 desde el 24 de diciembre del 2021, su reciente tendencia a la baja ha despertado el interés de sus usuarios para conseguir algunos beneficios.

En lo que va del 2022, la divisa refugio ha caído en nuestro país un -2,36%; según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Cabe precisar que este fenómeno también se ha visto en muchos de los mercados emergentes, los cuales han ido de la mano con el desempeño global de la divisa. De hecho, la moneda estadounidense cayó este miércoles 12 de enero tras los datos de inflación en EE. UU. (7%, la más alta desde 1982).

En ese contexto, expertos consultados por La República manifestaron que una de las principales tareas de las personas que usen dólares será identificar qué porcentaje de sus ingresos u obligaciones están en dicha moneda para que en momentos de alta volatilidad no les afecte a su economía y tampoco les quite liquidez.

En diálogo con este diario, Javier Pineda, CEO de la casa de cambio digital Billex, sugirió que este “es un buen momento para aprovechar en comprar dólares que están más baratos para tener una exposición como parte de sus ahorros o reservas”.

Por su parte, Omar Azañedo, CEO de Noncash, aconsejó aprovechar la coyuntura para “salirse de las deudas en dólares y tratar de fijar un tipo de cambio conforme a lo que ha venido pasando en el último año o los últimos meses”.

Si ejemplificamos lo anterior, un alquiler de US$ 1.000 en 2021 valía aproximadamente S/ 4.050 (con una TC promedio de S/ 4,05). Si adquirimos dólares a la cotización de hoy serían S/ 3.900; es decir, representaría un ahorro de S/ 160 en los próximos meses si es que el billete verde volviese a repuntar por distintos factores.

“El dólar sigue siendo en momentos de crisis una moneda que preserva el valor y más en una economía dolarizada como la nuestra”, acotó Azañedo.

A su vez, Edson Campaña, CEO de Securex Perú, exhortó a que se ahorre para otros gastos que son por lo general en moneda extranjera. Por ejemplo, alguna maestría u otros estudios superiores, o la compra de una vivienda o vehículo.

“Recordemos que siempre es importante contar con dólares, ya sea por una compra a futura o por una emergencia. Siempre recomendamos cambiar al menos el 10% de los ingresos a dólares de manera mensual. De esta manera podrá responder ante cualquier eventualidad”, señaló Campaña.

Del mismo modo, pidió que también se aproveche en la inversión de acciones. Se trata de un mercado que podría generar rentabilidad y que podría traer grandes beneficios en la economía de las familias.

Por último, y no menos importante, los tres consultados coincidieron en que la persona debe endeudarse en la misma moneda en la que recibe ingresos y no viceversa.

“Es importantísimo que si nosotros no ganamos o no generamos ingresos en dólares no podemos endeudarnos en este momento de crisis, de volatilidad, de incertidumbre, de pandemia, de crisis económica global, en dicha moneda; y si la tuviéramos, se debe recurrir a la entidad financiera para pactar un tipo de cambio para quitarle la incertidumbre de que esto pueda subir”, explicó Azañedo.