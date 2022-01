Minem: inversión minera superó los US$ 4.450 millones entre enero y noviembre del 2021

La inversión minera entre enero y noviembre del 2021 acumuló un total de US$ 4.453 millones. El monto representa un incremento de 21,6% en relación al mismo periodo del 2020, cuando registró US$ 3.663 millones por el mismo concepto, según el Boletín Estadístico Minero (Bem) del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Tan solo en noviembre del 2021, las inversiones en minería alcanzaron los US$ 475 millones, significando un aumento de 2,4% con relación a lo reportado en octubre (US$ 464 millones) y un incremento interanual de 23,3%.

Inversión minera por rubros en noviembre

En ese sentido, teniendo en cuenta los resultados por subsectores, en el penúltimo mes del 2021 el rubro Planta Beneficio sumó US$ 136 millones, seguido por Equipamiento Minero US$ 71 millones, en Exploración ejecutó US$ 31.2 millones. En tanto en Infraestructura y Desarrollo y Preparación, se registró US$ 128 millones y US$ 52 millones, respectivamente.

Inversiones mineras por rubros

Mineras con mayor inversión

Hasta noviembre, Anglo American Quellaveco S.A. (US$ 1.115 millones) se ubicó en el primer lugar con una participación de 25,0% en las inversiones, sustentado en la inversión ejecutada en su proyecto Quellaveco. En segundo y tercer lugar se ubicaron Compañía Minera Antamina S.A. (US$ 400 millones) y Southern Perú Copper Corporation (US$ 290 millones) con participaciones de 9,0% y 6,5%, respectivamente.