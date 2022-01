BCRP tuvo la mayor intervención cambiaria de su historia: US$ 17,5 millones en 2021

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que el año 2021 tuvo una intervención cambiaria de US$ 17,5 millones en el mercado cambiario, la mayor intervención en posición vendedora en su historia.

“El año pasado se ha tenido la mayor intervención cambiaria en posición vendedora del BCRP en su historia. La intervención cambiaria del BCRP ofertó US$ 17,5 millones en el mercado cambiario, US$ 11,6 millones a través de ventas Spot y US$ 5,9 millones la colocación neta de derivados cambiarios”, dijo el gerente central de Estudios Económicos del BCRP, Adrián Armas.

Asimismo, Armas explicó que esta alta intervención se debe a que los mercados financieros han mostrado una alta volatilidad en un contexto de incertidumbre, y las acciones del BCRP se orientaron a atenuar dichas volatilidades.