Soya se cotiza por encima de los US$ 500 por TM y anota su novena subida consecutiva

La soya anotó su novena jornada consecutiva al alza en el mercado de Chicago y se ubicó por encima de los US$ 500 por tonelada, en una fecha para el escenario internacional en que el maíz también avanzó, mientras que el trigo operó en baja.

Así, el contrato de enero para la oleaginosa, responsable de picos históricos en la cotización del aceite de cocina este año, ganó US$ 11,20 hasta los US$ 500,63 la tonelada, en tanto que el de marzo lo hizo por US$ 11,30 y se posicionó en US$ 503,94.

Los fundamentos de la suba radicaron en (como sucedió en las jornadas previas) la falta de humedad en zonas del sur de Brasil y en regiones productoras de Argentina y de Paraguay, situación que estimula a los fondos de inversión a seguir operando como activos compradores de contratos de poroto, de aceite y de harina, precisó la corredora Granar.

De esta forma, en las últimas nueve jornadas, trepó en conjunto más de US$ 45 por tonelada y superó nuevamente los US$ 500 en la plaza norteamericana, detalló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Por su parte, el maíz avanzó US$ 3,55 y se ubicó en US$ 242,02 la tonelada, también por problemas climáticos en Brasil y Argentina y completó la cuarta rueda alcista consecutiva.

“Los fondos especulan con que el tiempo seco en el sur de Brasil afecte el volumen de la primera cosecha brasileña y que la persistencia de lluvias inferiores a los registros normales durante los primeros meses de 2022 en el sur de Brasil y en Argentina reduzcan la oferta exportable de ambos competidores de Estados Unidos”, indicó Granar.

Por último, el trigo tuvo una caída de US$ 3,95 y se posicionó en US$ 295,42 por tonelada, debido a “cuestiones técnicas luego de haber iniciado la jornada al alza”, de acuerdo con lo señalado por el BCR.