Dólar bajó a S/ 3,975, el menor nivel del Gobierno de Castillo

Por cuarta sesión consecutiva, el dólar bajó en su valor y salió del umbral de los S/ 4,00 en los que se encontraba desde hace más de diez semanas.

El tipo de cambio cayó un 1,58% en la jornada de ayer y se ubicó en S/ 3,9750, el nivel más bajo desde que asumió el Gobierno Pedro Castillo.

Con esta cifra, el sol fue la moneda más apreciada en América Latina, reportó Bloomberg.

Enrique Díaz, exgerente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), expresó que la sucesiva apreciación de la moneda nacional es un recado de los agentes económicos hacia el Ejecutivo.

“Es un buen mensaje para el Gobierno, y este ya lo entendió. Le ha expresado que maneje bien lo que dice, que no genere incertidumbre. Ellos han respondido con la ratificación al señor Velarde y que priorizarán la economía”, señaló a La República.

“El precio del tipo de cambio está corrigiendo el factor del miedo y de la incertidumbre que se apoderó con el anterior gabinete”, acotó Javier Pineda, CEO & Founder de Billex, al referir que los mercados se sienten más tranquilos al percibir una menor incertidumbre política.

Ana Reátegui, directora de Educación Ejecutiva de ESAN, adelantó que el dólar aún puede perder algunos puntos en los próximos días y así se estabilizará.

“Irá encontrando, por un proceso de mercado, un punto en el que se va a mantener un tiempo, si es que las cosas se mantienen calmadas”, afirmó.

Quienes cambian o compran dólares expresan su alivio por el descenso en el valor de la divisa, pero no deja de ser motivo para que manifiesten su fastidio ante el alza de precios de los alimentos, combustible y electricidad, entre otros.

Al respecto, Reátegui dijo que los efectos no serán inmediatos sobre la presión inflacionaria, “ya que la compra de los insumos se hizo con un dólar caro y se tendrá que esperar unas semanas para que se adecúen a los precios, cuando sean repuestos los stocks”.

No obstante, una vez más los expertos consultados coincidieron en que la confianza no se repone del todo. “Los agentes pueden decidir si seguir apostando o invertir en otro país si no se restituye”, dijo Reátegui.

“Hay algunos matices como la posible hipótesis de una asamblea constituyente, que es la mayor preocupación de los agentes”, agregó Díaz, pese a que la premier Mirtha Vásquez ya declaró que no es prioridad.

Por otro lado, destacaron el papel del Banco Central, que desde el 6 de octubre solo vendió US$ 10 millones de forma directa. “El BCR está satisfecho con el tipo de cambio, probablemente los otros días tampoco intervenga”, concluyó Reátegui.

Los efectos del tipo de cambio antes y después

En las casas de cambio digital como Rextie, Billex, Noncash y FTB, el precio de compra osciló entre los S/ 3,954 y S/ 3,979; mientras que la venta fluctuó entre S/ 3,98 y S/ 4,01. Las transacciones se comportaron de manera dispar, algunas de ellas mostraron más compras del “billete verde” y otras experimentaron mayor oferta.

El tipo de cambio acumula una variación porcentual de 10,66% en los últimos 12 meses y un 9,84% en lo que va del 2021; cifras muy por debajo del 14% en que se ubicaba hasta el 6 de octubre.

De acuerdo con Javier Pineda, el 25% de la inflación tiene una incidencia directa por el dólar.

