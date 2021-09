Víctor Gobitz: “Recaudación minera se va casi a triplicar en marzo del 2022”

El titular del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Víctor Gobitz, asegura que el efecto del alza internacional de los metales se verá recién en el primer trimestre del 2022, y que el proyecto Tía María sigue en carrera.

¿Cómo toman la propuesta de rentabilidad social con aumento de impuestos?

Hemos tenido varias reuniones con el ministro Iván Merino, en las que nos explicó que el enfoque de la rentabilidad social, más allá de una medida cuantitativa, es una forma de ponerles un marco a todos los involucrados del sector para entender el impacto positivo de la inversión minera para todo el país. Respecto a los tributos, el propio (ministro) Francke fue muy claro con que cualquier discusión va a ser producto del diálogo. En el caso de la minería, se pagan ocho tipos de impuestos, pero son tres los fundamentales: impuesto a la renta, regalías respecto a las ventas y un impuesto especial a la minería que, desde el 2011, se gatilla cuando el precio de los metales sube. Es el caso del año 2021, cuya recaudación va a tener efectos muy positivos en marzo del 2022. Si el ministro Francke habla de mantener la competitividad, no veo que haya tanto espacio para este cambio de impuestos. Cuando cuantifiquen el efecto del impuesto especial a la minería en este periodo, se van a dar cuenta de que la contribución respecto al 2019 se va casi a triplicar.

¿El cobre no lo justificaría?

No hay que olvidar que el precio de los metales es muy volátil. Estamos experimentando una temporada alta, pero nada garantiza que se mantenga. Hay una preocupación genuina en China, por lo que podría ser otra burbuja inmobiliaria como la de EEUU y Europa con Evergrande. Todo depende de la salud financiera del mundo, y el efecto de un mayor impuesto va a ser muy significativo. El MEF dijo que va a pedir asesoría del FMI, y creo que eso va a ser propicio para que nos sentemos a conversar. Tenemos que ver la foto completa, la industria también tiene sus costos.

Tía María. ¿Cómo ven las diferencias en el Ejecutivo?

El señor Merino es un economista con años trabajando sobre el tema social en sitios remotos, como el caso de esta mina. Veo genuina su preocupación y no veo en él a una persona que se oponga al desarrollo del país a través de la industria minera. Para ponerlo en contexto, el desafío de Tía María le corresponde al Minem, no al MEF. Con eso no quiero decir que Francke no tenga un rol, pero el suyo es más macroeconómico para ver el portafolio completo del país. Si uno trata de emplear los 32 criterios escritos como herramienta cualitativa, encuentra que Tía María genera empleo, impacto fiscal, atracción de tecnología, infraestructura y un legado importante para la población de su entorno.

No es una página volteada.

Lamentablemente, ha sido un proyecto emblemático en el que, por falta de madurez, más de un político ha hecho campaña y construido una imagen negativa. Es algo que tiene que cambiar y, como dice el ministro Merino, haremos lo que esté a nuestro alcance. Creemos que es un proyecto bien diseñado, con estándares reconocidos y que va a traer progreso al país. Creo que lo único que no tiene retorno es la muerte. Tía María es un ejemplo de que tenemos que escucharnos, entendernos y, a partir de eso construir la solución. Los clichés no funcionan para un país como el nuestro, debemos poner adelante el sentido de urgencia. Si la incertidumbre sigue, no vamos a ver nuevas minas, sino solo ampliaciones de las ya existentes.

¿No los desalienta?

Es algo que, como nación, tenemos que resolver: falta de coherencia entre los miembros del propio Gobierno. Pero si vemos el contexto país y el marco legal donde nos movemos, hay fundamentos para seguir creciendo y mantener el optimismo. Pisos ecológicos, un bono demográfico con un grueso de población joven, una ubicación excepcional de fácil acceso marítimo a las grandes economías del mundo y una oferta exportadora que puede ser muy grande, no solo para la minería. Esta suerte de contradicción es un reflejo no solo del partido de Gobierno, sino de nuestro sistema que tiene que ir madurando.

El puesto de viceministro de Minas sigue vacante.

Es de preocupación, pero también tengo que hacer de conocimiento que el Minem, además del ministro y viceministro, tiene al director general de Minería, que es el ingeniero Alfredo Rodríguez, un funcionario de carrera con más de diez o quince años en funciones. Eso es importante, la institucionalidad es clave. Auguro que pronto tendremos al viceministro, pero no es que ahora el ministerio esté parado. Su estructura se apoya en profesionales de calidad que quizá no sean tan visibles para todos.