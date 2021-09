Julio Velarde: “Me ofrecieron públicamente quedarme en la presidencia, y he aceptado”

El presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, sostuvo que su permanencia en el cargo depende únicamente de la decisión final del Ejecutivo, pues su respuesta previa a dicha pretensión ha sido favorable.

“Nunca he pretendido aferrarme al cargo, me ofrecieron públicamente quedarme en la presidencia, he aceptado, obviamente es la decisión del presidente si al final me nombra o no, si me nombra bien y, si no, también”, manifestó durante la presentación de su último reporte de inflación.

En este sentido, Julio Velarde saludó el diálogo entablado con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, para consensuar la designación de integrantes del nuevo directorio.

“Cuando he conversado con él, lo que hemos discutido más que directores fue que no se quería un directorio conflictivo (..) no era estar imponiendo directores ni nada de eso, más bien con el ministro de Economía Francke hemos discutido el perfil de los directores y lo que se quiere es que sea técnico”, explicó.

Además, reveló que, durante su encuentro con la titular del Congreso de la República, Maricarmen Alva, pidió no designar a cuadros políticos ni a funcionarios públicos para la conformación del nuevo directorio del BCRP.

“Con el Congreso no he hablado, excepto cuando me visitó la presidenta del Congreso y le dije lo que no queríamos por principio de gobernanza. Usualmente, no es bueno que hayan políticos ni funcionarios públicos”, finalizó Velarde.

BCRP: Ejecutivo todavía en plazo

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica del BCRP, el nombramiento del directorio debe hacerse dentro de los 30 días primeros días de iniciada la primera legislatura ordinaria, la misma que inició el pasado 27 de julio. Sin embargo, en la práctica la mayoría de casos se ha excedido este lapso porque no hay una sanción de por medio.

Por ejemplo, en el año 2016 el Congreso de la República eligió a los miembros que le correspondían casi en noviembre. En efecto, el 27 de octubre de ese año fueron designados José Chlimper, Elmer Cuba y Rafael Rey, más de un mes después de que Julio Velarde y otros tres directores fueran confirmados por el Ejecutivo.

¿Quién elige a los miembros del BCRP?

El Directorio es la más alta autoridad institucional del BCRP y está compuesto por siete miembros que ejercen su mandato en forma autónoma.

El Poder Ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros