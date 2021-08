Tipo de cambio del dólar: ¿Quiénes se benefician y perjudican con la volatilidad?

La cotización del tipo de cambio del dólar en el Perú continúa su racha alcista y se ubica en S/ 4,082, en medio de un escenario marcado por la especulación y el golpe al comercio mundial pospandemia.

Al cierre del 2020, el tipo de cambio se ubicaba en S/ 3,62, una cotización que había sido impactada por la incertidumbre política y factores internacionales. En ese año, el sol peruano se depreció en 9,7% (inició en S/ 3,30)

En este contexto, la tendencia del dólar no afecta a todos por igual, pues algunas sectores como la agroexportación se han visto beneficiados, mientras otros, como el turismo, no ha corrido igual suerte debido a los problemas de ingreso al país.

Exportaciones e importaciones

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, apunta que las empresas exportadoras, en especial las mineras y de actividad agroindustrial, son las más beneficiadas con el incremento de la divisa, pues obtienen sus ganancias en esa moneda. Lo contrario ocurre para las importadoras, que ya no tienen la misma capacidad de adquisición.

“Una depreciación continua, naturalmente, beneficia al sector exportador de una forma, digamos, artificial, porque no obedece a un tema de mejor competitividad, sino a un mayor intercambio de soles por dólares. En la vereda del frente, están las empresa importadoras, que ahora necesitan más dinero para traer sus productos”, sostiene.

En este sentido, Zacnich recuerda que entre enero y febrero las exportaciones en promedio representaron US$ 7,390 millones, es decir S/ 26,000 millones a un tipo de cambio de S/ 3,55. En un escenario como el actual, con el dólar por encima de S/ 4, representaría S/ 29,560.

“Recordemos que más del 70% de nuestras importaciones son bienes de capital y bienes intermedios, que sirven para potenciar nuestra industria, producir localmente y generar competencia. La volatilidad del dólar se traduce en un aumento de precios para distintos sectores y canales de comercialización, no solo para los alimentos. Por ejemplo, con el tema de la urea para la agricultura”, explica el experto.

Óscar Quiñones, jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo del Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), refiere que, más allá de las exportaciones, las empresas que prestan algún tipo de servicio en el exterior y cobran por ellos en dólares también se verían beneficiadas, aunque esto también se vería reflejado en un mayor impuesto a la renta.

“Si su empresa lleva la contabilidad en soles y no dólares, como es lo normal, es evidente que tuvo más ingresos de lo previsto, por lo que tendrá que pagar más impuesto a la renta. Puede deducir más gastos, y seguramente lo va a hacer, pero aún así va a tener más dinero del que inicialmente pudo haber previsto debido al tipo de cambio”

No obstante, advierte que el tipo de cambio del dólar no beneficia por igual a todos los exportadores, pues se vive un contexto atípico en los tránsitos marítimos desde Asia y el Pacífico.

“A esta situación del tipo de cambio hay que agregarle la situación logística. A nivel mundial, los precios del transporte de mercancías han causado que se dispare la demanda de fletes marítimos, es un dato que le puedo confirmar de primera mano. Hay evidencia de empresas peruanas que han perdido clientes en el mercado exterior debido al rolleo (cambio imprevisto de la fecha de embarque)”, indica.

Dólares: turismo y remesas

Otro grupo de beneficiados son las empresas y familias que ahorran en dólares y, en menor medida, las personas que reciben remesas en dólares del extranjero.

El economista Javier Zúñiga apunta que las remesas están entre las principales fuentes de divisas para muchos países de la región pues llegan directamente a miles de familias de bajos ingresos. Pero esta situación no se puede mantener por demasiado tiempo si una inflación llegará a ocurrir.

“Los peruanos que viven en el exterior envían remesas en dólares a sus familiares y parientes. Lógicamente, también les conviene, pues al cambio van a recibir un poco más de la moneda local”, señala.

Asimismo, refiere que el turismo, otro de los sectores que históricamente se han visto beneficiados por repentinas alzas del dólar, no se ha podido ver favorecido por esta volatilidad 2021 debido al confinamiento. En este sentido, recomienda agilizar las labores de vacunación para alimentar un sector que atrae dólares de forma natural y ayuda a equilibrar la balanza monetaria del país.

“En este momento donde la economía no está al 100% y el turismo está muy golpeado, con hoteles y restaurantes quebrados, no se siente. El Perú hoy no es un destino aún atractivo porque la mayoría de peruanos no están vacunados. Esto se tiene que resolver, porque el turismo es una modalidad de exportación de dólares que se conoce como “sin humo” (porque no viaja en barco)”, precisa.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía de La República y recibe todas las semanas las notas de nuestro suplemento dominical en tu correo electrónico.