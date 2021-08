Pedro Francke se reunió con Julio Velarde y Socorro Heysen mientras dólar sigue arriba de los S/ 4

Como parte de su agenda, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, se reunió ayer con el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, y la jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Socorro Heysen.

La reunión fue para coordinar una agenda conjunta entre política fiscal, monetaria y de supervisión del sistema financiero. El encuentro se dio en un escenario donde los mercados están expectantes ante los anuncios en materia económica del Ejecutivo .

Al respecto, el premier Guido Bellido afirmó en una emisora local que el titular del BCRP iba a continuar en su cargo siempre y cuando se trabaje para las grandes mayorías y cumpla con las funciones que le corresponden, como la de mantener la estabilidad económica, controlando la inflación y el tipo de cambio.

En esa línea, el jefe del gabinete ministerial señaló que en caso suceda lo contrario, tanto Velarde como otro funcionario deberán “dar un paso al costado”.

Reacción de los mercados

Ayer la cotización del dólar cerró a la baja y se ubicó en S/ 4,093, un retroceso de apenas 0,03% respecto a los S/ 4,094 del miércoles último.

De esta manera, el billete verde lleva dos semanas por encima de S/ 4,00.

Kurt Burneo, investigador de Centrum Católica, cuestionó que la entidad monetaria no haya intervenido directamente durante la sesión de ayer, tomando en cuenta que el tipo de cambio seguía elevado.

“Si ayer [miércoles] un dólar a S/ 4,09 era alto justificando vender US$ 116 millones, ¿qué explica que hoy con el mismo tipo de cambio el BCR no venda ni un dólar? Vendiendo US$ 200 millones quizás el dólar habría caído fuertemente. El Banco Central alienta que el dólar solo suba y nunca baje” , manifestó Burneo.

Por su parte, el economista Eduardo Recoba considera que la entidad monetaria sí está interviniendo de manera adecuada y no está siendo conservadora, ya que mantiene un equilibrio saludable con la posición de cambio, dentro de sus competencias.

No obstante, el especialista argumentó que el alza de la divisa norteamericana es básicamente por la especulación de los agentes económicos.

“Existe una vocación brutal hacia la especulación por parte de actores del mercado que ni siquiera toman en cuenta que esto puede presionar a los precios y esto ataca brutalmente a los más pobres”, puntualizó.

Precisamente en esa línea, el ministro Pedro Francke, en una entrevista a Financial Times, recomendó a los inversionistas que no vendan soles para comprar dólares, ya que estos últimos “están un poco caros”.

Retos del BCRP

Aunque la permanencia de Julio Velarde en el BCRP es útil para desacelerar las presiones sobre la paridad cambiaria, también es momento de que se mejoren las reglas de operación y gestión de la entidad monetaria, sostiene Germán Alarco, profesor de la Universidad del Pacífico.

“Se debe introducir una perspectiva que a la par atienda los problemas urgentes del corto plazo con el mediano y largo plazo considerando los retos estructurales, coyunturales y del futuro de la economía nacional e internacional”, agregó.

Tasa de interés de referencia se eleva a 0,50%

Luego de 16 meses, el directorio del Banco Central de Reserva acordó subir la tasa de interés de referencia, que pasó de 0,25% a 0,50%. No obstante, la tasa de interés real de política monetaria se mantiene en mínimos históricos.

La entidad explicó la decisión en que la tasa de inflación, a 12 meses, se elevó a 3,25% en junio y a 3,81% en julio, ubicándose transitoriamente por encima del rango meta por factores como el incremento de los precios internacionales de insumos alimenticios y combustibles, así como del tipo de cambio.

El BCRP estima que la inflación retornará al rango meta en los próximos 12 meses y se mantendrá durante el resto del 2022.

Reacciones

Guido Bellido, premier

“Julio Velarde va a permanecer hasta el día que siga trabajando para los peruanos y siga manteniendo la estabilidad económica, controlando la inflación, controlando la subidadel dólar”.

Pedro Francke, ministro de economía

“Si tuviera que hacer una recomendación a los inversores, les diría que no deben vender soles para comprar dólares. Me parece que [los dólares] son un poco caros”.

