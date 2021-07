Microempresarios de Gamarra piden “igualdad para avanzar”

El presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama), Edward Raymundo Guzmán, pidió que se les brinde recursos económicos que le permita reforzar sus estrategias de recuperación de sus ventas y el empleo perdido, como consecuencia de la pandemia.

“Solo buscamos la igualdad. Si a la empresa grande le han dado todos los créditos porque a nosotros no. Hoy necesitamos un capital fresco donde nuestros agremiados puedan beneficiarse”, señaló el dirigente a La República.

En esa misma línea, Raymundo dejó en claro que los integrantes del conglomerado no se encuentran en la quiebra, ya que han hecho uso de sus ahorros para sobrevivir a la pandemia. No obstante, reconoció que hubo ligeras pérdidas en puestos laborales y a nivel económico. “Lo que nosotros hemos hecho a favor de nuestros arrendatarios es no cobrarles durante la pandemia, pero algunos se fueron. A otros solo se les ha cobrado mantenimiento”.

“Hasta ahora hemos vivido de nuestros recursos en ahorros hasta el 2019. Pero el año 2020 y al primer semestre del 2021, nosotros hemos tenido pérdidas, no tan grave, solo del 30% en empleos. Eso no significa que estemos en quiebra. Eso es falso, porque si fuese cierto estaríamos espantando al público, a nuestros clientes e inversionistas”, detalló.

De hecho, en declaraciones de Raymundo, “de los 32.000 emprendedores solo un 0,5% se ha beneficiado con algún préstamo estatal como Reactiva Perú”.

“Emprender recuperarse para nosotros es sencillo a seguir trabajando. Lo único que nos preocupa es la tendencia política del gobierno actual y el que ingrese. Sea quien sea que ingrese solo pedimos igualdad para poder seguir avanzando con nuestra recuperación”, finalizó Raymundo Guzmán.