¿Personal de riesgo que se encuentra vacunado puede volver a trabajar de forma presencial?

Hace una semana, el Ejecutivo publicó un decreto de urgencia que estableció medidas extraordinarias complementarias que permitan el financiamiento de gastos para promover la dinamización de la economía. En la Primera Disposición Complementaria Final de dicha norma, se dispuso el retorno gradual de los trabajadores de las entidades públicas de sectores distintos al sector Salud que ya hayan sido vacunados.

De esta manera, los empleadores deberán evaluar la reincorporación del personal de riesgo que ya se encuentre vacunado con las dos dosis, siempre y cuando pasen por una evaluación del médico ocupacional.

Según Brian Ávalos, asociado principal en Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, esta medida se da porque hay personas que han sido calificadas como “personal de riesgo” (mayores de 65 años y con comorbilidades que podrían agravarse por la COVID-19) y que actualmente o laboran bajo trabajo remoto o con licencia con goce compensable; es decir, no trabajan, pero se les paga con la condición de que en un futuro devuelvan esas horas. Sin embargo, al ya estar vacunados podrían continuar con sus labores.

No obstante, agrega, esta disposición solo ha sido dada para el sector pública, mientras que en el privado aún no hay una normativa que permita el retorno gradual al centro de trabajo, para aquellos que por sus propias funciones no pueden realizar trabajo remoto. Sin embargo, las empresas también podrían tomar dicho decreto de urgencia como un precedente para aplicarlo en su personal.

“Algunos de ellos ya han sido vacunados y cuentan con los anticuerpos que reducen el riesgo de la pandemia. Sin perjuicio de ello, existe la duda si ya pueden trabajar o si están impedidos por ser personal de riesgo. Si bien a la fecha no existe una norma específica para la actividad privada, consideramos que las empresas podrían evaluar la norma que se ha dispuesto para el sector público en salud y aplicar ello al interior de la empresa, con la finalidad que este grupo de trabajadores pueda reintegrarse y no siga acumulando más horas que terminarán siendo difíciles de compensar”, anota el laboralista.

Ávalos considera que es importante que el Ejecutivo también emita una norma específica donde se establezca el procedimiento para el reinicio de labores en el centro de trabajo de personal de riesgo vacunado, ya que es importante que se regule este aspecto debido a que este grupo de trabajadores es uno de los mayores afectados con la pandemia y se requiere reinsertarlos en el mercado.

