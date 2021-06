Silvana Vargas: “Sin los apoyos sociales, la pobreza se hubiera incrementado en 20 puntos porcentuales”

Las transferencias monetarias y alimentarias ayudaron a paliar el aumento de la pobreza en 11,2 puntos porcentuales. Es decir, sin estas medidas, la pobreza hubiera superado el 40%, señala la titular del Midis. Además, brindó un balance del avance de su cartera en siete meses de gestión y lo que se deja para el próximo Gobierno.

¿Cuál es el balance de lo que avanzó su cartera?

En siete meses de gestión hemos tratado de dividir en dos grandes grupos de acción: directamente la atención de la emergencia incluida la entrega de bonos por más de S/ 2.900 millones con la aproximación al sistema financiero de más de 450 mil personas, el apoyo alimentario de Qali Warma con tres mil toneladas de alimentos y el apoyo a través de la red Amachay con 179 mil personas generando alertas. Hemos tratado de enganchar cada una de esas intervenciones con un objetivo de mediano plazo. La atención de la emergencia no ha distraído al sector de las intervenciones regulares, todos los programas han seguido trabajando, incluso tratando de adaptar sus procesos a la emergencia.

¿Cuál es el avance de la ejecución de Hambre Cero y en que regiones principalmente?

En el ámbito rural Hambre Cero ha permitido que distintos sectores del Gobierno como Midagri, Minam, Produce, Vivienda, PCM, gobiernos regionales y locales nos pongamos a trabajar incluso sin haber dispuesto de recursos adicionales, sino reorganizando en torno a prioridades comunes y eso ha logrado beneficiar hasta abril, a más de 785 mil personas. En el norte a Cajamarca y La Libertad, en la sierra centro sur a Huancavelica y Ayacucho, oriente a Loreto, y Lima metropolitana y Callao; en todas esas regiones se ha llegado a 188 provincias priorizadas.

Respecto al Bono 600, ¿cuántas personas ya han cobrado a la fecha?

Tenemos ya 4,2 millones de usuarios de un total de 4,7 millones que estimamos. Es el 90,7% de los que se consideró.

¿Los 500 mil que faltan son de zonas rurales o qué dificultades se han presentado para pagar a este grupo?

Es la población a la que no hemos podido llegar porque no están bancarizadas, no tienen un número de celular, por un tema de dispersión o de conectividad. Se está gestionando ante el MEF la ampliación del plazo para poder abonar a estos usuarios con, a la par, una estrategia de densificación en las zonas donde hay bolsones de mayor población que aún no han podido acceder al subsidio.

A nivel general, ¿las personas que no han podido cobrar los bonos, todavía tienen plazo para seguir cobrando?

Sí, todos los bonos, salvo el Bono 600, estarán vigentes hasta 60 días después del estado de emergencia. El único que no tiene esa condición es el Bono 600, y de allí la necesidad de ampliar el plazo para que los usuarios puedan ser abonados.

¿Cuándo vence este plazo de pago del Bono 600?

Hasta mañana (hoy) vence. Y por ello uno de los puntos de agenda para el Consejo de Ministros es sacar una norma para ampliar el plazo para que los usuarios puedan cobrar.

Considerando las cifras de pobreza impactada por la pandemia y la lenta recuperación de la economía familiar, ¿cómo ve el panorama de si será necesario que se otorgue un nuevo bono este año?

Yo creo que, en un contexto de pandemia y con el terrible impacto en la situación económica de los hogares, ninguna medida de plano puede ser descartada. Creo que hay que seguir pensando en mecanismos coyunturales de emergencia como la entrega de un bono, un subsidio alimentario o monetario, o medidas de mediano plazo, ninguna debe salir de la agenda. Sin embargo, será prerrogativa de la nueva gestión que asuma evaluar de acuerdo a criterios técnicos, operativos logísticos y presupuestales. Ahí hay varias ideas dando vueltas, va a depender mucho del enfoque que se tenga.

¿Qué avanzó el Midis para combatir el fuerte aumento de la pobreza?

Hicimos estudios con el INEI a partir de la publicación de las cifras de pobreza del año pasado y lo que se ha identificado es el tremendo aporte que han tenido tanto las transferencias monetarias, las transferencias en especies y los programas sociales. Las transferencias en especie, es decir, alimentos, han ayudado en la reducción de la pobreza en 3,3 puntos porcentuales (pp); las transferencias monetarias, a través de programas regulares como Juntos y Pensión 65 han tenido un aporte de 4,7 pp; y los bonos que se entregaron el año pasado han tenido un aporte de 3,2 pp. Entonces, estos tres tipos de transferencias y subsidios suman 11,2 pp. Esta es una buena evidencia que sugiere que una política social que combina el sentido de emergencia con sentido de oportunidad ha contribuido significativamente a contener la pobreza. De lo que se incrementó en 9,9 pp, se podría decir que la pobreza sin este tipo de apoyo se hubiera incrementado en 20 pp. Esto es un argumento sobre todo para aquellas personas que cuestionan la efectividad de las intervenciones, tanto regulares como de emergencia.

¿Cuál es el enfoque que debería continuar el próximo Gobierno para cumplir con las cifras de mejora de la pobreza?

Es importante imprimir la lógica de que la pobreza no es solo monetaria, sino multidimensional. Tiene un componente alimentario, de servicios, de salud, educación, bienestar en general. Pobreza multidimensional con enfoque territorial, distinguiendo con resultados claros y con una lógica que combine intervenciones de distinto tipo.

