CCL: exportaciones de calzado crecieron 30,6% entre enero y abril del 2021

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que, durante el periodo enero-abril, las exportaciones peruanas de calzado sumaron US$ 6,5 millones, cantidad que representa un crecimiento del 30,6%, en relación al mismo periodo del 2020.

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL (Idexcam) señaló que dicho sector fue uno de los más afectados por la pandemia, ya que en los primeros cuatro meses del 2020 los envíos evidenciaron un retroceso del 25,54% tras sumar US$ 4,9 millones, cifra inferior a lo registrado en el mismo periodo del año 2019 (US$ 6,6 millones).

En este sentido, el buen resultado de este sector se explica por los mayores envíos hacia Chile, nuestro principal destino (45,50% de participación con un valor exportado de US$ 2,9 millones). Los envíos a ese país tuvieron un aumento de 106,66% en relación a los primeros cuatro meses del año 2020.

No obstante, las ventas de calzado hacia Estados Unidos, nuestro segundo destino con 14,28% de participación, disminuyeron 35,06%, cuyo valor de envío totalizó US$ 929.197. Por otra parte, los despachos hacia Bolivia, nuestro tercer destino con 8% de participación, sumaron US$ 520.623 (+54,50%).

Entre los productos del sector que más se vendieron al exterior se encuentran las botas de caucho impermeables, con 152.185 pares exportados valorizados en US$ 1,1 millón, montos que representaron un incremento de 40,61% y 96,13%, respectivamente.

Le siguen las botas o botines de cuero o caucho con punta metálica de protección, con 72.787 pares (+20,21%) por el valor de US$ 1 millón (+33,53%); y demás calzados con suela de caucho o plástico como zapatillas deportivas, pantuflas y balerinas, vendiéndose al exterior 38.554 pares (+2%) por US$ 830.097 (+156,95%).

