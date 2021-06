Farid Matuk: “El BCR se puso de costado y ha dejado que el dólar suba”

¿Qué tanto afecta la tensión política a la economía del país?

El problema de fondo no es la incertidumbre, sino es el hambre. Lo que trajo la pandemia es una recesión, a nivel agregado de cerca del 10% y en los hogares es cerca del 25%. Es decir, la capacidad adquisitiva de los hogares se derrumbó brutalmente. La mayor incertidumbre es qué voy a comer mañana, es esa, no es dónde voy a invertir un millón de dólares el próximo año. Hay que poner la realidad en su exacta dimensión. Los planteamientos de incertidumbre son de quienes tienen dinero, cuando hay otro mucho más agudo y riesgoso para el país, que es el hambre, la carencia de ingresos en los hogares.

En estos comicios se ve, debajo de la piel, la elección de una opción diferente a la que estábamos acostumbrados...

La opción que ganó, claramente transformada en votos, es la de la percepción de que el modelo económico es un tigre de papel, es una farsa. A la hora de la hora, no hay oxígeno, no hay cama de hospital, no hay camas UCI, las vacunas llegan tarde. Esa es la realidad del modelo. El profesor Pedro Castillo, el dirigente sindical más emblemático del quinquenio 2016-2021, con su liderazgo en las huelgas magisteriales, fue quien captó el voto popular. Dentro de la izquierda hemos visto que fue una gran (elección) primaria, Perú Libre quedó en primer lugar, Juntos por el Perú en segundo lugar y el Frente Amplio en tercer lugar, por eso apoyamos a Perú Libre.

La perspectiva de los agentes económicos es incierta, porque si el JNE demora en proclamar al ganador, tendría incidencias. Lo vimos en la cotización del dólar, en el comportamiento bursátil. ¿Qué opina?

Creo que en la cotización del dólar hubo una actitud entre displicente y cómplice del Banco Central.

¿Por qué?

Cuando Ollanta Humala entró a la segunda vuelta, el 2011, al lunes siguiente el dólar estaba en S/ 2,799 y el viernes anterior a la segunda vuelta había bajado a S/ 2,763. ¿Por qué bajó? Porque el BCR quemó (vender masivamente) 7,2% de su posición de cambio en dólares en cuatro días. Eso habría equivalido ahora a US$ 1.000 millones diarios en cuatro días. Cosa que el BCR no hizo. Y el lugar común es que el candidato Pedro Castillo era percibido mucho más riesgoso que Ollanta Humala en su momento, y el Banco Central habría tenido que quemar más dólares, pero ahora el BCR se puso de costado y dejó que el dólar suba. ¿Y qué consecuencia trae eso? Incremento de la inflación y una menor capacidad adquisitiva de los hogares. Yo considero que el Banco Central ha abdicado de su responsabilidad.

¿Por qué cree que el BCR se puso de costado y no evitó la disparada del dólar esta vez?

Porque su directorio es elegido por dos entidades políticas, el Ejecutivo y el Congreso, y ya conocemos la naturaleza del Banco Central que está en piloto automático desde el 2001. Se logró una inflación baja, que es positivo y es lo que se debe hacer y lo que se debe seguir haciendo, tener una inflación anclada en 2% como es en el presente; pero lo que no se puede permitir es un cambio de conducta en esta coyuntura electoral. En el 2011, el BCR quemó el 7,2% de su posición de cambio para estabilizar el dólar, y ahora no lo ha hecho. Allí están los números, cualquiera puede ver la página del BCR y allí la posición de cambio. En adición, durante la pandemia y desde el 1° de enero del año pasado hasta la fecha, acumuló más de US$ 17.000 millones; es decir, le sobran dólares, le salen dólares por las orejas, pero se puso al costado. ¿Y para qué? Para crear un clima de incertidumbre. Ha contribuido en crear un clima de incertidumbre. ¿Es verdad que el dólar subió? Sí, es verdad. ¿Es verdad que hubo inacción del Banco Central? Sí, es verdad. Con qué se compara la inacción, con lo que se hizo en el 2011. Esta elección, la mayor semejanza que se tiene en el pasado inmediato es con la campaña electoral del 2011, entonces allí hay un cambio drástico.

¿Cuánto debió vender para bajar el precio del dólar?

Debió vender US$ 10.000 millones para que el dólar baje a entre S/ 3,50 y S/ 3,60, valores de antes de la primera vuelta.

