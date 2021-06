Fallas en el sistema de retiros de AFP por segundo día

Por segundo día consecutivo, la plataforma virtual para el registro de la solicitud del retiro de hasta S/ 17.600 (4 UIT) del fondo de la AFP registró fallas que generaron molestias en miles de afiliados.

Por la tarde del lunes, los usuarios cuyo dígito del DNI terminaba en 1 ya reportaban problemas en la página web habilitada por la Asociación de AFP, por lo que el gremio, en un comunicado, extendió la atención hasta las 8:00 p.m. No obstante, ayer las fallas persistieron.

La Asociación de AFP informó que habían solucionado los inconvenientes desde las 10:40 a.m. y que, solo por ayer, ampliarían el trámite hasta las 9:00 p.m.

Sin embargo, durante el transcurso de la tarde, decenas de usuarios seguían reportando problemas, entre ellos, el bloqueo de acceso a la página web.

“Hasta ayer quise realizar la solicitud para el retiro de mis fondos en AFP Integra. Lo hice temprano, sin éxito. El sistema me reportó que no podía validar mis datos y al tercer intento me bloqueó por 24 horas. Si no atienden mi reclamo deberé esperar hasta el 24 de junio”, escribió un usuario a La República.

Fallas técnicas

Aldo Ferrini, gerente de AFP Integra, dijo que se tuvo que desconectar el sistema por una hora debido a un problema técnico entre la página habilitada para tramitar el retiro y una de las cuatro AFP.

“Aquí no hay ningún intento de no hacer el pago, es un tema técnico que se soluciona. Tampoco estamos haciendo algún cobro de comisión por los retiros. Si alguien no tuvo la oportunidad de hacer el trámite, ahora habrá oportunidades más adelante”, comentó a La República.

Sobre los bloqueos, Ferrini indicó que se están “evaluando caso por caso a través de sus plataformas digitales”.

Tanto Profuturo AFP como Prima AFP reafirmaron que las fallas técnicas ya se habían superado ayer.

Este diario trató de entrevistar a un vocero de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para saber si se daría alguna facilidad adicional a los perjudicados, sin embargo, solo contestaron a través de sus redes sociales: “Hemos tomado conocimiento de los incidentes al registrar la solicitud de retiro. Estamos coordinando con la Asociación de AFP a fin de que se brinde una pronta solución”, escribieron.

Cronograma

Los afiliados con DNI que termine en dígito 2, según el cronograma, podrán realizar hoy y mañana su trámite ante la web www.consultaretiroafp.pe para solicitar el desembolso. El 4 y 7 de junio corresponderá al dígito 3.

Solo en AFP Integra se estima atender a un aproximado de 200.000 solicitudes por dígito, una cifra mayor a lo que se registraba en los cuatro anteriores retiros, pues ahora no hay restricciones. Cabe indicar que el primer depósito se realizará en un plazo de hasta 30 días.

Datos

Demanda. Solo en AFP Integra hay un potencial de atención de hasta 200 mil afiliados por número final del DNI.

Retiro. La mayoría de afiliados opta por sacar lo máximo de su fondo.

La palabra

Aldo Ferrini, AFP Integra

“No hay ningún intento de no cumplir la ley o no realizar el pago. Es un tema técnico que se soluciona y esperamos que no haya más fallas. Tampoco estamos cobrando alguna comisión por el retiro”.

