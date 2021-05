Jeff Bezos dejará el cargo máximo de Amazon el próximo 5 de julio

Jeff Bezos, fundador y consejero delegado de Amazon, dejará el cargo máximo de la firma el próximo 5 de julio; así lo anunció él mismo durante su última reunión general como director ejecutivo del gigante del comercio electrónico.

“Va a ser un líder excepcional y tiene toda mi confianza”, continuó el multimillonario. “Garantizo que no permitirá que el universo nos vuelva normales”, señaló el aún mandamás de Amazon en respaldo al futuro liderazgo de Jassy.

Bezos, quien es acusado por diversas autoridades de violar la ley de competencia local, ya había anunciado a principios de febrero que entregaría en el curso del presente año el mando al actual responsable de la AWS (Amazon Web Services), la rama en la nube (servicios en remoto) del grupo.

No obstante, su alejamiento no será definitivo, ya que ocupará el cargo de presidente ejecutivo desde donde aún tendrá influencia en la toma de decisiones de la firma, pero no estará tan presente en el día a día.

La transición se produce en momentos en que Amazon jamás ha sido tan poderoso ni tan criticado.

En 2020, el grupo creó 500.000 puestos de trabajo en todo el mundo y es, en gran medida, el ganador de la pandemia de coronavirus reinante, ya que ha consagrado el entusiasmo de los consumidores por sus servicios, que van desde entregas rápidas hasta productos electrónicos e infraestructura en la nube, que dan servicio a plataformas de streaming como Netflix.

Amazon también acaba de comprar el histórico estudio de cine hollywoodense Metro-Goldwyn-Mayer, que tiene casi un siglo de antigüedad y cuyo enorme catálogo impulsará su propia plataforma Amazon Prime Video.

