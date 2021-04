Ganaderos lecheros al borde de la quiebra: costo de producción sube 70%

Los ganaderos lecheros de nuestro país enfrentan uno de sus capítulos más críticos. La indiferencia del Estado y el abuso de las grandes empresas -en palabras de los gremios- son algunos de los factores que hacen que la ganadería formal poco a poco pierda su rentabilidad.

Desde 1997, los productores lecheros de la Asociación Provincial de Ganaderos Fleckvieh en Cutervo (Cajamarca) reciben S/ 0,97 céntimos por cada litro del lácteo que le compra la industria. No obstante, los insumos para la producción lechera han aumentado en estos últimos 23 años. “Observamos un compadrazgo entre la gran industria, la gran empresa transnacional, en contra de los pequeños productores”, expresó Daniel Campos Ochoa, gerente de la organización.

En la costa norte del país, el panorama es similar, y es que los productores integrantes de la Asociación de Ganaderos de La Libertad (AGAL) reciben entre S/ 0,03 a S/ 0,33 más que sus colegas cajamarquinos. En tanto, en el norte chico de Lima, en Huaura, la Asociación de Ganaderos de la Irrigación San Felipe recibe por cada litro de leche entre S/ 1 y S/ 1,15.

Alza de costo productivo

Las tres asociaciones demandan un precio justo de la leche, entre S/ 1,90 a S/3,00 por litro. El cual consideran que debe basarse en estándares internacionales, ya que el costo productivo se ha elevado hasta un 70%.

“El precio se debe estandarizar porque de lo contrario estaríamos hablando solo de un incremento temporal, ya que con la devaluación de la moneda esto sería insuficiente”, precisó Campos.

Los estándares internacionales a los que refiere es el de la leche en polvo importada. Su precio es actualmente de $ 4.200 la tonelada. “A los ganaderos les pagan lo mínimo en volumen y calidad, pero esto es injusto, ya que la leche de afuera tiene otro costo y debería ser considerado de la misma forma aquí”, apuntó por su parte Iván López, presidente de AGAL.

A ello se suma la coyuntura de los commodities que se han encarecido. Por ejemplo, la soya por la creciente importación china de más granos de EEUU. Además del maíz, que a causa del Fenómeno de la Niña ha impactado en las producciones de Brasil, Argentina y EEUU.

Estos factores impactan en los costos de alimentación de sus ganados. Y es que el maíz subió un 50% al pasar de S/ 1,00 a S/ 1,50. Asimismo, los demás insumos alimenticios como la torta del frijol presentan incrementos de hasta 150%, al subir de S/ 50 a S/ 125. De igual modo el forraje subió de S/ 65 a S/ 105 y el afrecho de S/ 30 a S/ 50, precisó Elmer Díaz, presidente de San Felipe.

Otras complicaciones

Campos explicó que la extracción del lácteo se hace muy complicada en Cajamarca debido a las condiciones ambientales como el cambio climático, la escasez de agua y la falta de inversión en proyectos de riego tecnificado.

Por su parte, López detalló que esta situación arrastra hace muchos años a los ganaderos productores y puso énfasis en que en el 2008 se eliminó el arancel del 25% que tenía que pagar toda leche que ingresaba a nuestro país.

Falta de apoyo y ausencia de un contrato

“El sector lácteo es el más maltratado. No hay una ayuda ni del Estado ni de la industria lechera, más que apoyos y consultorías”, manifestó Daniel Campos.

Precisamente, el Consejo Nacional de la Leche (Conale) ha planteado realizar un estudio en la cuenca lechera cajamarquina que será utilizado como referente para un posible incremento del precio del líquido lácteo. Pero Campos reiteró que las diferencias de la ganadería del ande y de la costa no ha permitido “que los pequeños productores calculen en soles su presupuesto; por lo que la investigación podría fracasar”.

Mientras que respecto al apoyo de las transnacionales, López señaló que en La Libertad no todos los ganaderos reciben el apoyo de Gloria. “Solo es el 1%. Y si lo hace, estos son descontados en la quincena del monto acumulado (de venta)”.

El líder norteño también criticó la falta de un contrato. “Las plantas lecheras no hacen convenio y eso está mal, ya que no nos permite hacer las proyecciones. Además en situaciones extremas como un paro ellos no se hacen cargo de los perjuicios que ocasiona a los productores”.

Solución de la industria

Frente a la problemática, el pasado martes 30 de marzo, la empresa Gloria informó que otorgará una bonificación extraordinaria de emergencia por cada litro de leche adquirido a sus socios ganaderos. Además, ofreció alimentos de ganado a precios preferenciales, asumiendo hasta un 50% del incremento del precio internacional del maíz y la soya.

No obstante, Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), detalló que la subvención consistiría en un aumento de apenas S/ 0,03 por litro. “Eso es absurdo e irrisorio porque los costos de producción se han incrementado en un 70%”, acotó.

Movilización nacional

El pasado lunes, Conveagro envió una carta al presidente Francisco Sagasti “para que se tomen las medidas correctivas frente a la crisis” en una audiencia con la premier. Además, mandarán una carta notarial a tres de las principales empresas de la industria (Gloria, Laive y Nestlé) para exponer sus demandas en cuanto a costos.

En esa línea, convocaron a una movilización nacional para este martes 6 de abril en Arequipa, Cajamarca, La Libertad y Lima.

Datos

Producción. En el año 2019, la producción nacional de leche fresca registró 2 millones 129 mil 366 toneladas, conforme a datos del Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri).

Aranceles a la importación. Hace 13 años se derogó la decimoquinta disposición complementaria del DL N.° 653 que imponía un arancel del 25% a la importación de leche.

Datos y medidas desde el Gobierno

En julio del 2020, el Midagri dispuso la creación de la comisión multisectorial, de carácter temporal, que realizaría la evaluación de la cadena productiva de la leche y sus derivados y formule propuestas de desarrollo estratégico para su fortalecimiento.

En el Perú, el 43% de la producción nacional de leche se destina para la elaboración de derivados lácteos, principalmente quesos. Esta actividad la realizan en su mayoría pequeños y medianos productores de las diversas regiones del país, según el Midagri.

