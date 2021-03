Gobierno emitirá norma para contratar más personal

El Gobierno anunció la aprobación de una norma temporal que permitirá a las más de 2.000 entidades públicas a seguir contratando personal esencial para afrontar la pandemia, la campaña de vacunación, atender a las víctimas de violencia, entre otros servicios.

Esta decisión se tomó en el Consejo de Ministros de ayer, considerando que la Ley N° 311131 prohibió desde el pasado 9 de marzo la contratación de personal bajo el régimen CAS .

Y es que, según explicó el presidente de la República, Francisco Sagasti, el martes último desde Apurímac la ley del Congreso originó otro problema de fondo: “En el Hospital de Iquitos no pueden contratar personal y desgraciadamente deberán volver a otras formas de contratación como servicios no personales”, indicó.

Aunque también indicó que la ejecución de la ley “involucra una serie de recursos adicionales al Tesoro Público de los cuales no se dispone. Lo que haremos es programar de qué manera podrían incorporarse los CAS para los cuales contamos con recursos de forma progresiva”.

“Avanzar con el Servir”

Asimismo, el Ejecutivo, tras evaluar la ley que elimina de forma progresiva el régimen CAS, señaló que buscarán que todos los servidores cuenten con sus derechos reconocidos, pero insertándolos dentro del servicio civil, “con una estrategia de mediano plazo”, dijo la premier Violeta Bermúdez ayer en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que se decidió que el Ministerio de Justicia y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) continúen evaluando una posible acción de inconstitucionalidad contra la ley que fue aprobada por insistencia del Congreso.

“Servir no ha funcionado”

El vocero del movimiento CAS nunca más, Giancarlos Sánchez Albitres, rechazó la decisión del Gobierno e indicó que en 10 años que tiene la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) solo se ha podido incorporar al 0,1% (645 de 700.000) de servidores públicos.

“Quieren a la mala revivir este régimen (Servir) que en diez años no ha podido ser implementado porque se necesitaba que el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe una escala remunerativa para Servir y hubo trabas”, explicó el vocero.

La propia presidenta ejecutiva de Servir, Janeyri Boyer, reveló a La República (11 de marzo) que el lento avance se debe a que los procesos han sido muy técnicos y complejos, lo que ha provocado que el tránsito de una entidad pública hacia el régimen Servir demore en promedio cuatro años y medio.

La palabra

Francisco Sagasti H, presidente de la República

“Esta ley ya se aprobó por insistencia. El tema de fondo es que involucra una serie de recursos adicionales del Tesoro Público, de los cuales no se dispone (...). No solo genera un efecto sobre una masa de trabajadores, sino efectos no deseados”.

