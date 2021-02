Reglamentación de la nueva ley agraria lleva un mes de retraso

La reglamentación de la nueva ley agraria lleva más de un mes de retraso. Y es que esta norma se promulgó a fines de diciembre pasado y el plazo tope para la publicación del reglamento sobre negociación colectiva venció el 15 de enero, mientras que el reglamento general debió publicarse hasta el 30 de enero, pero aún no se promulga ninguna de las dos.

Esta demora estaría generando que algunas empresas no cumplan con el pago de la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) del 30% de la remuneración mínima vital; es decir, S/ 279 adicional al salario básico, indicó Paulina Velásquez, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustrias (Fentagro).

“Esta demora nos está perjudicando porque algunas empresas solo pagan los S/ 31, no están dando el bono porque hay incertidumbre. Muchos trabajadores están al aire porque muchas empresas no están pagando diciendo que aún no sale el reglamento”, manifestó.

Por su parte, Alejandro Fuentes, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), indicó que no tienen seguridad de qué empresas y puestos de trabajo aplican al régimen, el cual se debía definir en el reglamento.

“Como no se sabe si van a estar o no, al final se les está pagando como remuneración integral. Mientras tanto, se espera la fórmula del Ministerio de Trabajo sobre si se adelantarán los beneficios sociales principales. Y en el aporte a EsSalud, algunas empresas aplican al 7% otras al 9%. Cuando se aclare, se regularizará”, apuntó.

Ambos representantes del sector indicaron que hasta la fecha no tienen novedades del avance de la reglamentación, por lo que exhortaron al Ejecutivo a cumplir con la publicación lo más pronto posible.

Según pudo conocer este diario, el Ministerio de Trabajo ya habría dado el visto bueno al texto final del reglamento, por lo que estaría en manos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) su revisión para finalmente ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Nueva ley. Desde Fentagro indicaron que presentarán un nuevo proyecto de ley sobre el régimen agrario, ya que la norma recién aprobada no cubre las necesidades de los trabajadores del sector. “Pero lo presentaremos para el próximo gobierno”, apuntó Paulina Velásquez.

