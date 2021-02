Eduardo Guevara Dodds: “Hemos completado todo el financiamiento para la nueva refinería de Talara”

La nueva refinería de Talara inicia sus operaciones en noviembre próximo, pero la semana pasada Petroperú logró completar el financiamiento del emblemático proyecto, a través de una exitosa colocación de bonos sin aval del Estado. Además, la petrolera estatal tiene el enorme interés de ingresar a los lotes conexos a su refinería.

Hay quienes insisten en señalar que el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) lo pagamos todos los contribuyentes o que el Estado malgasta recursos a esta iniciativa. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Es importante recalcar que Petroperú es una empresa autosostenible. Vamos a pagar la refinería y su financiamiento, así como todas sus obligaciones, con el resultado de sus operaciones y de las ventas que realiza Petroperú. No hay fondos que vengan directamente del Estado. El Estado no cubre con su presupuesto del Tesoro Público las obligaciones de Petroperú o para financiar el PMRT. Prueba de ello es el último financiamiento, que hemos ido al mercado internacional a proponer a los inversionistas que nos den un financiamiento de US$ 1.000 millones y hemos tenido una respuesta muy positiva.

En ese sentido, ¿cuáles considera que han sido los pilares de la buena recepción de estos bonos cuasisoberanos?

El momento fue oportuno para haber salido con esta emisión porque nos ha permitido inclusive obtener una menor tasa que las que obtuvimos en el 2017. Entre lo que se conversó con los inversionistas, es que todos tienen muy buen conocimiento de Petroperú y del proyecto de Talara. Varios de ellos ya habían participado en la emisión del 2017. Asimismo, contribuye que el PMRT esté en un avance del 93% y que iniciamos operaciones en noviembre del 2021. Obviamente, también se guían por el hecho de que somos una empresa del Estado y que, pese a los años, hubo continuidad y respaldo desde el Gobierno.

¿Esta colocación se configura en el último tramo del financiamiento del PMRT?

Es correcto. Esta emisión de bonos es lo que nos faltaba y con eso ya hemos completado todo el financiamiento para la nueva refinería de Talara. Tenemos un financiamiento de US$ 285 millones, y ya se tiene la aprobación del Gobierno español a través de una entidad que se llama FIEM, esto está en proceso de formalizarse.

¿A partir de cuándo se empieza a repagar el PMRT?

En cuanto a bonos, ya hemos estado pagando intereses porque son bonos que emitimos en 2017; unos por 15 años y otros por 30 años. El financiamiento obtenido a través de un sindicato de bancos y a través de otra agencia española, Cesce, se comienza a pagar a partir del inicio de las operaciones del PMRT. El financiamiento de FIEM también se comenzaría a pagar con el inicio de la refinería.

¿Cuál es la inversión total del PMRT?

En el 2019 se aprobó un nuevo costo de inversión, que es de US$ 4.700 millones; este monto ya recogía el acuerdo de principios que se llegó tanto con Técnicas Reunidas como con Cobra. Ese era el monto definitivo, asumiendo que arrancábamos operaciones en mayo del 2021, pero a raíz del covid y la declaración del estado de emergencia tuvimos que parar los trabajos de construcción en marzo del año pasado y recién iniciamos en junio.

¿Debido a la pandemia este costo ha sufrido algún incremento?

Por el lado de costo, por este plazo adicional y con las medidas que teníamos que implementar por el covid, eso también tuvo un impacto en el presupuesto. Esto puede ser un monto que rondaría casi los US$ 300 millones adicionales.

¿Cómo se financiaría ese adicional?

Eso ya está considerado en el último tramo del financiamiento. No es que vamos a tener que salir a buscar un financiamiento adicional.

Señala que el PMRT iniciaría operaciones en noviembre próximo, pero ¿cuándo iniciarían pruebas las unidades?

En cuanto a las unidades auxiliares, deberíamos iniciar pruebas este trimestre y así sucesivamente. Durante este semestre vamos a iniciar otras de las pruebas de las unidades auxiliares. Y en cuanto a las unidades de producción, eso ya se verá en el mes de noviembre.

Los procesos de la nueva refinería de Talara reducirán el azufre de los combustibles a 50 partes por millón. ¿Eso en el corto plazo puede ser aun menos contaminante?

En este momento, lo que estamos construyendo es una refinería que va a cumplir con el estándar de Euro 4, es decir, hasta 50 partes por millón la presencia de azufre. Y luego, cuando realicemos la primera parada de mantenimiento, esto debería ser aproximadamente en el 2023, vamos a hacer los ajustes necesarios y las inversiones adicionales -que ya están previstas también- para poder pasar al Euro 6, que vendría a ser combustibles hasta con 10 partes por millón de azufre.

Lotes petroleros

Los lotes de Talara son la vida de la nueva refinería. ¿Piensan ustedes solicitar que se les adjudique alguno de estos lotes, cuyos contratos están próximos a vencer?

Nosotros hemos manifestado en reuniones que hemos tenido, y también por escrito a Perupetro, el interés que tenemos en asegurar el abastecimiento de crudo producido localmente para la refinería. En ese sentido, hemos manifestado nuestro interés en poder tener una participación en los futuros contratos de los yacimientos cuyos contratos de licencia o de servicio están por terminar en los próximos años.

¿Bajo qué mecanismo les interesaría ingresar?

Tenemos que definir, y esto lo veremos en su momento con el Ministerio de Energía y Minas y con Perupetro, si vamos a tener una participación que podría ser un porcentaje en lotes importantes como el X, el Z-2B, el VII/VI; también está el Lote 8, o si es que se decide ir como la fórmula del Lote 192 (en donde Petroperú es el titular del lote), en la que se nos va a dar el contrato y nosotros estamos buscando el socio.

¿Cuándo se podría tener esa definición?

Es un tema que, como repito, vamos a verlo oportunamente cuando se tengan más claras las condiciones de los procesos que va a llevar adelante Perupetro. Nosotros ya hemos manifestado nuestro interés de participar en esos lotes, en un porcentaje o como en el Lote 192. Es un tema que tendríamos que definirlo, pero como Petroperú sí tenemos el enorme interés y el objetivo de abastecernos de este crudo local y eso es lo que ya hemos transmitido a Perupetro y copiado al Ministerio de Energía y Minas.

