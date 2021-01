Wall Street: los inversores aficionados que enfrentaron al ‘establishment’

Un ingeniero de ciberseguridad, un estudiante y una enfermera son los inversores del comercio minorista que esta semana pusieron de cabeza a Wall Street en una cruzada contra el ‘establishment’.

Todo inició con la frenética alza en las acciones de GameStop, una cadena de tiendas de videojuegos, en más de un 50% durante el viernes 22 de enero.

Los primeros días de esta semana fueron un boom para dicha tienda, ya que subió un 18% el lunes, un 93% el martes y nada menos que un 135% el miércoles. Los miembros de WallStreetBets se mostraban eufóricos y algunos medios estadounidenses, incluso, hablaron de una rebelión contra el sistema.

¿Quiénes son estos jóvenes inversores?

Alex Patton, el joven que se arriesgó por GameStop

“Antes de la COVID-19 no sabía nada sobre inversiones”, señaló Alex Patton, un ingeniero de ciberseguridad de 28 años que vive en Kingston upon Thames, al suroeste de Londres.

Patton decidió asumir un papel más activo en la gestión de su dinero, luego de que el mercado de valores sufriera una fuerte caída en marzo del 2020 y asestara un golpe a sus ahorros, narró la BBC.

“‘Deberías echarle un vistazo a GameStop’, me dijo un amigo. Así me di cuenta de que algunas personas en Reddit hacen un trabajo realmente impresionante investigando acciones”, relató. Además, agregó que no tuvo problemas para abrir una cuenta con la plataforma Robinhood por su doble nacionalidad británico-estadounidense.

Tras ello, comenzó a revisar el foro WallStreetBets en dicha red social, cuya indagación concluyó que las posiciones tomadas por los vendedores en corto representaban más del 100% de las acciones existentes de GameStop, señaló Alex.

Los inversores aficionados comenzaron a comprar frenéticamente acciones de dicha cadena e hicieron subir su precio en más de un 700% a solo una semana.

Patton invirtió $ 1.000 y obtuvo una ganancia de $ 2.000. El joven se salió a tiempo antes de que la bolsa neoyorquina excluyera al resto de inversionistas por sus plataformas de negociación.

Myron Sakkas: “No fue un libre mercado”

Myron Sakkas, de 18 años, es oriundo de Inglaterra y se forma en la Universidad de Warwick. Él perdió $ 40 en acciones de GameStop, las cuales tuvo que vender cuando vio lo que sucedía.

El estudiante tiene una cuenta en la plataforma Trading 212 y espera ingresar a la banca de inversión después de graduarse. Asimismo, aseguró estar desilusionado por lo que ve como una “manipulación del mercado” dirigida contra personas como él.

“Entendemos que existen peligros, pero aquí no había un riesgo real de un colapso en la bolsa. La intervención fue generada por personas que protegen los intereses corporativos y las personas comunes fueron otra vez los grandes perjudicados”, refirió a la BBC.

Sakkas no dudó en apuntar que los grandes inversores apoyan un mercado libre capitalista solo cuando les conviene. “Lo que vimos ahora no fue un mercado libre y llevó a que mucha gente común perdiera mucho dinero”, concluyó.

Melissa Holdren: “Necesitamos repensar nuestra estructura financiera”

La decisión de las plataformas de inversión indignó a Melissa Holdren, una enfermera de 43 años de Massachusetts (Estados Unidos), quien compró acciones de una de las empresas afectadas.

Ella usó su cuenta en Fidelity, una importante corredora conocida por sus fondos mutuos, para efectuar la compra por un valor de $ 500 en la cadena de cines AMC Entertainment.

“Me parece muy cuestionable que una corporación privada pueda bloquear en forma unilateral la compra de acciones. No parece correcto. Si les preocupa la volatilidad del mercado, ¿por qué están bloqueando solo un lado de las transacciones?”, cuestionó la profesional en una crítica a las acciones de Wall Street.

“En general, necesitamos repensar muchas de nuestras estructuras financieras”, aseguró.

Con información de BBC.