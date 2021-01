Durante los días de aislamiento social obligatorio en 10 regiones del país, que rige del 31 de enero al 14 de febrero, la atención en Sunat e Indecopi se realizarán a través de sus canales digitales.

Así, mediante la plataforma web Sunat Operaciones en Línea, las aplicaciones para dispositivos móviles y la Mesa de Partes Virtual, todos los contribuyentes y usuarios de comercio exterior pueden seguir interactuando con la Administración Aduanera y Tributaria sin restricción de horarios, las 24 horas del día los 7 días de la semana.

Asimismo, la autoridad informó que se podrán recibir orientación tributaria a través de la Central de Consultas, el chat tributario e informático en www.sunat.gob.pe, su cuenta oficial de facebook de Sunat y la asistente virtual Sofia.

Por su parte, Indecopi indicó que en sus oficinas ubicadas en Apurímac, Chimbote, Huancavelica, Junín, Huánuco, Huaraz, Ica, La Merced, Pasco, la sede central en San Borja y la sede de Lima Norte, así como en aquellas regiones con riesgo “muy alto”, atenderán de manera telefónica de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. y de manera virtual por mesa de partes para la entrega de documentos. No habrá atención presencial.

No obstante, la atención en las oficinas del Indecopi que se encuentran en las regiones calificadas con un “nivel alto” de riesgo sanitario (Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, La Libertad y Ucayali) se dará de manera telefónica, de lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm. Solo atenderá de manera presencial la mesa de partes, los martes y jueves de 10 am a 1 pm. También está disponible la mesa de partes virtual.