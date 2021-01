La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que insistirán con el gobierno para posponer hasta el 2022 los pagos por los créditos de Reactiva Perú correspondientes a este año, ya que muchos vencen en mayo o junio, y las empresas no están en la capacidad de pagarlos.

Asimismo, el gremio empresarial también propondrá pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) del año 2021 a partir del próximo año. “Queremos dar un respiro a las empresas porque muchas ya están pensando en hacer cierre de tiendas en enero. Hemos esperado para ver cómo fue el 2021 pero ya hay varias marcas que están cerrando este mes”, expresó Leslie Passalacqua, presidenta del gremio retail y distribución de la CCL.

En esa línea, opinó que un nuevo confinamiento sería inviable para la sostenibilidad de muchas empresas y marcas de retail nacionales y extranjeras, aunque sí se mostró a favor de la reducción de aforos de acuerdo al nivel de alerta de cada región.

Ventas en retail

De otro lado, el gremio también informó que el sector retail viene recuperándose de manera progresiva y sus ventas en el primer trimestre de 2021 podrían alcanzar entre un 55% y 70% de lo registrado en igual periodo de 2019 (prepandemia).

“Se va a evaluar cada trimestre porque la salud y el tema político también afectan, y el futuro de las marcas y de la economía están en que no se dé una segunda ola tan fuerte o no se incrementen los contagios, y el sector comercio es muy sensible a estas situaciones”, señaló.

Passalacqua refirió que las ventas durante la Campaña de Navidad del 2020 alcanzaron el 50% y 60% de lo registrado en igual periodo del 2019. En ese sentido, también explicó que es difícil dar una proyección para el cierre del 2021, pero “que debemos apostar a que con las medidas necesarias se pueda salir adelante en este inicio de año”.

Dato

- Fueron 6.242 grandes empresas las que recibieron el 53.7% de los fondos del programa Reactiva Perú. La media empresa el 5.15%; y la pequeña y micro empresa el 41.2%.