Cómo viene el 2021, salvo imprevistos

Patricio Quintanilla Paulet

Rector U. La Salle

El año que empieza será significativamente mejor que el 2020, como lo ha publicado recientemente el Banco Central de Reserva (BCRP – Reporte de Inflación diciembre 2020), salvo una contingencia que es un nuevo incremento de la pandemia en el Perú

En el Mundo

Se espera que el crecimiento de la economía mundial sea de 5.4%, compensando la caída de este año, lo que afecta al Perú por la mejora en la demanda externa de nuestros productos, especialmente en China y Estados Unidos, que son nuestros principales socios comerciales por el volumen de exportaciones a esos países.

Los precios de los minerales afectan la economía peruana tanto por la generación de divisas como de impuestos y, consecuentemente del canon minero para las regiones. Por el crecimiento de China, se espera un aumento en el precio del cobre, que pudiera llegar a USD 3.50 la libra, tal como estuvo en el año 2012.

El 1 de enero de este año, ha finalizado el periodo de transición entre el Reino Unido y la Unión Europea (BREXIT), lo que implica el fin del libre tránsito de personas, controles de aduana para bienes y flujos de servicios; esto afectará el crecimiento de la economía de este país.

En el Perú

El crecimiento del PBI, se espera que sea 11.5% en este año, sustentado principalmente por la Minería Metálica y el sector Construcción; el sector Transporte, Alojamiento y Restaurantes, tendrá un alto incremento, pero no compensará la dramática caída del 2020. Cabe mencionar, que el aumento a nivel nacional, no compensa la caída del año pasado, es decir, que no llegaremos a los niveles de producción del 2019.

La inflación está controlada y se mantendrá en el rango de la meta fijada por el BCR, esto es entre 1% y 3% como cifra anual; las exportaciones tendrán una recuperación importante, especialmente de Productos Tradicionales por volumen y precio, por lo que la Balanza Comercial tendrá un incremento de 70%, con respecto al 2020.

Contingencia

En general las cifras económicas para este año son positivas, pero el gran riesgo es un aumento en la pandemia, se puede llamar “segunda ola” o “rebrote” es lo mismo, porque esto puede afectar el crecimiento del Perú, si las autoridades se ven obligadas a tomar nuevamente medidas restrictivas que afecten el crecimiento.

Si esto sucede es responsabilidad de aquellos ciudadanos que han incumplido las recomendaciones de cuidado y protección.