Envíos de fresa peruana superan los US$ 36 millones en el 2020

Perú exportó más de 16.000 toneladas de fresas entre enero y noviembre del 2020, cifra que alcanza un valor FOB (Free On Board, Libre a bordo por sus siglas en inglés) de US$ 36 115 324.

En total, fueron 16 751 110 kilos de la fruta rosácea, un registro moderadamente superior al consignado en igual periodo del 2019, cuando se alcanzaron 12 434 049 kilos exportados por US$ 22 898 413.

De acuerdo al portal de noticias Agrodata Perú, entre las principales empresas exportadoras de fresa en el periodo correspondiente a 2020 destacaron Mebol SAC con ventas por US$ 12 056 627, Mebol GF SAC con US$ 6 509 385 y Del Ande Alimentos SAC con US$ 6 276 768.

También figuran Frozen Foods SAC con US$ 3 730 768, Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar SA con US$ 3 143 807, Agro Frost SA con US$ 1 590 267, Frutos Tongorrape SA con US$ 716.343, entre otros con sumas menores.

Los principales mercados en el mundo que recibieron la fresa peruana fueron Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, Chile y Puerto Rico.

Según el portal Red Agrícola, actualmente en nuestro país se siembran entre 2.800 y 3.000 hectáreas de fresas cada año, y un 80% de esa área se concentra en el Norte Chico, cuyas producciones se destinan en un 40% al mercado doméstico, un 50% a la exportación y un 10% a los supermercados.

El 20% de la superficie restante se siembra en los diversos valles de la sierra peruana, la que se destina al mercado nacional, local y de Lima.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.