La inversión minera avanza y registra US$ 2.899 millones

En un año marcado por la pandemia, el sector minero registró inversiones por US$ 322 millones en setiembre, con lo que alcanza un total de US$ 2.899 millones en todo el 2020.

Si bien se trata de un incremento de cerca del 7% en setiembre comparado con agosto, la meta del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para este año es lograr US$ 4.800 millones en inversiones, por lo que la meta a diciembre es concretar US$ 1.900 millones adicionales. Cabe mencionar que ningún mes previo se lograron inversiones superiores a los US$ 400 millones.

¿Se podrá alcanzar la meta? El viceministro de Minas, Jaime Gálvez, indicó que aún se mantendrá la meta estimada, pero que ello podría ser reajustado dependiendo de los resultados de octubre, y explicó que en este mes ya se habría solucionado la falta de disponibilidad de personal y maquinaria en la construcción del proyecto minero Quellaveco, en Moquegua, que tiene una inversión de US$ 5.300 millones.

PBI minero

El PBI minero metálico se contrajo en 10,2% en agosto, comparado con el mismo periodo del año anterior. Fue una mayor disminución que en julio (-6,4%), pero registra un incremento de 39,7% con respecto a mayo, cuando la minería metálica cayó 49,9%. Se espera que la disminución para este año sea de 12,5% y el crecimiento de 14,4% en el 2021.

En tanto, las transferencias por conceptos mineros a regiones y municipalidades en lo que va del año fueron por S/ 3.822 millones, entre canon minero, regalías y derecho de vigencia y penalidad. Las regiones que más transferencias recibieron fueron Áncash (S/ 902 millones), Arequipa (S/ 625 millones) y Tacna (S/ 424 millones).

Además, la producción de cobre en setiembre disminuyó en 11,4%, pero el Minem espera que la cifra aumente, en parte sustentado por un aumento del consumo eléctrico de 0,9% en los grandes usuarios de cobre.

Proyectos

El titular del Minem, Luis Incháustegui, expresó que el proyecto Mina Justa, en Ica, tiene un 92% de avance de ejecución, por lo que estimó que empezaría a producir cobre comercialmente en el primer semestre del 2021. Añadió que el proyecto de ampliación de relaves de Shouxin se empezaría a construir en el primer trimestre del 2021.

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.