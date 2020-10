Julio Velarde: Empresas beneficiarias de Reactiva Perú generan 2,8 millones de empleos

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), señaló este martes que las empresas que accedieron a los créditos de Reactiva Perú generan 2,8 millones de empleos en el país.

“Más de las dos terceras partes del empleo formal está en las empresas de más de 50 trabadores y casi el 46% en empresas de más de 10 trabajadores”, dijo el titular del BCR.

Velarde resaltó que las mypes fueron las principales beneficiarias de Reactiva Perú y que las empresas más grandes ''no han recibido nada porque no les interesa''. ''Ellas obtienen créditos a tasas de intereses más bajas que los asignados'', acotó.

Asimismo, indicó que la tasa a tres meses para créditos corporativos es de 0,7% menos de la mitad que en Reactiva.

“En la primera parte de Reactiva Perú colocamos 27,600 millones de soles y ya no había demanda (...) Hoy es la última subasta y probablemente nos quedemos con 4,000 millones de soles que no se llegarán a colocar'', expresó, no sin antes precisar que en ningún momento faltó dinero en el programa de garantías.

Cabe precisar que este martes se asignaron 20 millones de soles a una tasa de interés promedio de 2.26% entre las entidades del sistema financiero.

486.086 empresas de todos los sectores económicos recibieron créditos de Reactiva Perú, de las cuales el 98% (477.587) son micro y pequeñas empresas que se beneficiaron de tasas de interés históricamente bajas, informó el BCR.

Ley de bonos hipotecarios

Por otro lado, Velarde señaló que existe una Ley de Bonos Hipotecarios Cubiertos que ninguna entidad ha emitido, y por lo tanto, adelantó que ''una institución microfinanciera podría ser la primera'' en utilizar este marco legal.

“En esta coyuntura uno de los pocos sectores en el que vemos poder de demanda, si se reducen las tasas de interés y las cuotas, es el hipotecario”, acotó.

Además, afirmó que el BCR está dispuesto a apoyar este esfuerzo con repos si la calidad de los papeles es buena. “Incluso de poder comprar en el mercado secundario estos papeles hipotecarios, si son de primera calidad”, añadió.

Por último, aclaró que este tema es muy relevante porque al tener 2% menos en la tasa de crédito hipotecario la cuota se reduce significativamente y la demanda crecería sustancialmente.

“Hay que tener presente que se trata de un sector intensivo en la generación de empleo, lo cual ayudará a acelerar el proceso de recuperación de la economía nacional”, concluyó.