Hoy se definiría ampliación de moratoria de transgénicos

Hoy –en la continuación del pleno agrario iniciado el viernes– se definiría la ampliación de la moratoria de transgénicos hasta el 2035. Cabe precisar que esta normativa vence en diciembre del 2021.

El impulsor de la norma y presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Lenin Bazán, detalló que ya envió al presidente del Congreso el acta virtual con las firmas de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Unión por el Perú, Somos Perú y Frente Amplio, con lo que se cumple con lo necesario para que sea debatido.

“El presidente del Congreso ya anunció que sí, con esta acta que he dejado en el hemiciclo va a proceder la discusión en la agenda del día lunes. O si se aplaza el pleno hasta el martes debido a la cantidad de puntos en agenda”, precisó Bazán.

Respecto al apoyo de las demás bancadas sostuvo que Podemos Perú se mostró a favor y Fuerza Popular estaba en evaluación.

Desde Frepap, María Céspedes manifestó que es necesario priorizar el debate de la moratoria de los productos transgénicos. “No podemos permitir que nuestra biodiversidad se ponga en riesgo”, enfatizó.

Mientras que Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado, señaló que insistirán en que el dictamen pase por comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. “Planteamos que el tema debe ser examinado en profundidad. Tenemos tiempo hasta fines del próximo año para prolongar la moratoria”, acotó.

Impacto local

El productor ayacuchano y presidente de la Asociación de Productos Ecológicos (ANPE), Eusebio Vásquez, mostró su rechazo al ingreso de transgénicos, ya que se corre el riesgo de la contaminación de la biodiversidad local. Y pide mayor presupuesto para el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). “Teniendo tantas riquezas, biodiversidad de semillas y alimentos de nuestro país y principalmente los pequeños agricultores no necesitamos de transgénicos. Hay casos de otros países en que han causado daño a la diversidad de productos nativos”, resaltó.

Por su parte, Luis Campos, investigador y docente principal de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, coincidió en que se debe monitorear la biodiversidad del país que resulta ser más beneficiosa que la modificada. “No necesitamos por ejemplo inducir el crecimiento de peces cuando tenemos el paiche, ni necesitamos manipular los genes para tener alto nivel de vitamina C cuando tenemos el camu camu”.

Agregó que no se está prohibiendo la investigación, se necesita asegurar la biodiversidad de que no se contamine ni pierda su característica nativa. “No estamos preparados para controlar la contaminación, y si desaparece un recurso natural, ya no va a poder regresar, se pierde”, alegó.

Añadió que la importancia de la ampliación también reside en que al establecerse la moratoria en el 2011 se definieron medidas complementarias para la protección de la biodiversidad como desarrollar capacidades para reducir riesgos por introducción de transgénicos, las cuales no han sido implementadas por falta de presupuesto.

Eusebio Vásquez, presidente de ANPE

“Los pequeños productores rechazamos el ingreso de transgénicos y más bien solicitamos al Gobierno que potencialice las investigaciones de productos naturales; ¿por qué traer de otros países?”.

Luis Campos, investigador UNAP

“Hay que fortalecer la biotecnología moderna, no necesariamente orientada a organismos modificados, sino a rastrear el potencial de genes que tenemos en la amazonía peruana”.

La clave

Sin capital de trabajo. “Este año solo voy a sembrar pasto para alimentar a mi ganado. Soy productor de papa, pero el FAE Agro nunca llegó y la campaña está por finalizar, pedimos más apoyo del Estado”, manifestó Eusebio Vásquez, presidente de la ANPE.