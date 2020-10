Gremios de hidrocarburos se pronuncian acciones de OEFA y controversia en lote 192

La semana pasada, Pluspetrol señaló que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le exigía que cumpla con la remediación de pasivos ambientales generados en el lote 192 previa a sus operaciones.

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que las empresas de este sector no se oponen a las labores de fiscalización ambiental y respetan el medio ambiente, además de que no se buscan desconocer las funciones del OEFA.

PUEDES VER Controversia entre Pluspetrol y OEFA por pasivos ambientales

Este gremio indicó que el OEFA "no puede transgredir el fallo de un arbitraje internacional, que determinó (en el caso de Pluspetrol) que contractualmente no le corresponde asumir la responsabilidad de pasivos preexistentes cuando tuvo a su cargo la operación del ex lote 1 AB.

“Estamos frente a una actuación cuestionable de un organismo fiscalizador que, al no acatar un laudo arbitral, afecta la imagen del Perú como un país en el que prevalece el Estado de Derecho y la estabilidad jurídica para las inversiones”, indicó De la Flor, agregando que se ahuyentan las inversiones.

De la Flor manifestó que actualmente se producen 21.000 barriles por día, cuando hasta diciembre del 2019 se alcanzaban los 62,000 barriles diarios.

A su vez, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), junto a la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), expresaron su preocupación por el pronunciamiento del OEFA contra Pluspetrol, solicitando que los procesos sancionatorios contra la empresa “se realicen dentro del debido proceso y respetando el resultado de los laudos arbitrales internacionales, para así garantizar la seguridad jurídica y predictibilidad de las inversiones”.

Lote 192, últimas noticias: